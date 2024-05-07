İktidar partisinde Erdoğan dışında ‘yeni politikalar üretebilen isimler olmadığı’ dillendiriliyor : AKP ‘aktör’ arıyor
AKP genel merkezinde yerel seçimlerdeki kaybın önemli nedenlerinden birinin de “partinin kazanacak aday sıkıntısının olduğu” belirtiliyor.
AKP’de yerel seçim yenilgisi masaya yatırılıyor. Parti genel merkezinde seçim yenilgisinin nedenleri üzerinde çalışmalar sürerken, partililerden ve milletvekillerinden bugünlerde dikkat çeken eleştiriler geliyor. Bazı milletvekilleri, seçim yenilgisi ile ilgili olarak parti yetkili kurullarının görüşünün alındığı ancak “sıranın henüz milletvekillerine gelmediği serzenişinde bulunurken, yerel seçimlerde partinin en büyük zorluğu “aday bulmada yaşadığına” işaret ediliyor. Başta Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Yozgat olmak üzere kaybedilen pek çok ilde “partinin aday bulmada zorlandığı ve mevcut belediye başkanları ile devam kararı alındığına” dikkat çekiliyor. Partide, “Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim mesajı verdi. Partide değişim bir zorunluluk, bu bir gerçek. Partide artık yeni politikalar üretebilecek, partiye yeni vizyon kazandırabilecek aktörlerler yok. Yeni aktörlere ihtiyacımız var. Yeni, siyaset üretebilen, katılımcı gençlerin önünün açılması gerekiyor. Değişim ile birlikte partiye taze kan takviyesinin yapılması gerekir” görüşü dile getiriliyor.
"HEDEF GENÇ SEÇMEN"
AKP’nin 20 yılı aşkın
süredir iktidar olduğuna da
dikkat çekilirken, “Parti ilk
iktidar olduğu günden bu yana
konjonktür değişti. O gün
yeni doğan çocuklar bugün
oy kullanacak yaşa geldiler.
Partinin genç seçmene
yönelik yeni fikirler üretmesi
gerekiyor. Yeni bir vizyon
lazım. Gençleri AKP’ye katmak
lazım” değerlendirmeleri de
yapılıyor.
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