İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga
Ankara’daki suç örgütü Ayhan Bora Kaplan grubuna yönelik operasyonun farklı boyutları, iktidar partisinin oluşturduğu bürokrasideki iç kavgayı bir kez daha ortaya serdi.
Bu kavgada
FETÖ yok, taktikleri var. Bu
kavgada başka partililer yok, iktidar
ortağını da kapsayan girişimler var.
İddiaların odağına eski
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
özel kalemi Hasan Doğan ismi
konulunca hafızalar daha önceki
bazı olayları anımsıyor. Bu iki ismin
soruşturmalara dahil edilmesi
için birtakım yargı ve Eemniyet
görevlilerinin harekete geçmeleri yeni
değil. Eski Bakan Bozdağ’ın bu konuda
kamuoyunu bilgilendirmesi daha net
aydınlanma sağlayacaktır.
NİYE BOZDAĞ VE DOĞAN?
İlk olarak yargı bürokrasisine
bakmakta fayda var. Yargı bürokrasisi,
FETÖ tasfiyelerinin ardından farklı
grupların baskısı altına girdi. Bu
gruplar arasında mücadele başladı. Bu
gruplar tahmin edileceği gibi cemaat
ve tarikat yapılanmaları ağırlıklı.
Bunların dışında gruplar yok mu, tabii
ki var. Son Yargıtay Başkanlığı
seçimlerinde de bu çekişmelerin
etkileri bir ölçüde görüldü.
Ancak Yargıtay Başkanlığı’na
seçilen Kerkez’in bir özelliği var:
Zamanında FETÖ’nün yoğun
olarak saldırısı altında kalmış.
Dinsel gruplara mesafeli. Seçimlerin
bu kadar uzun sürmesinin bir nedeni
de dinsel grupların hesapları olabilir
mi, o yönde izlenim var.
Sorunun yanıtına dönecek olursak…
Bozdağ, bu yapılanmalara Erdoğan’ın
bilgisi dahilinde müdahale etti. İddia
o ki, AKP bürokrasisinde yer alan bu
gruplardan birinin aşırı yükselişini
sınırladı. Bu girişim Bozdağ’ın hedefe
konmasına neden oldu. Erdoğan’ın
özel kalemi Doğan’ın hedef olmasının
nedeni de, cumhurbaşkanının
talimatlarının bizzat onun kanalıyla
çıkması ve uygulanması olarak
gösteriliyor. Bu kadar masum da
olmayabilir, Erdoğan’ın doğrudan
hedef alındığı da düşünülebilir
Ancak daha önce benzer girişimler
bariz bir şekilde “suç” oluşturmasına
karşın, belli sorumlulara “kısmi
cezalar” verildi. Şimdi İçişleri Bakanı
Yerlikaya’nın açıklanacağını belirttiği
soruşturmayı ve yargının vereceği
kararları bekleyeceğiz. AKP bu dinsel
grupların kavgalarını ne ölçüde
cezalandıracak, ne ölçüde uzlaşma
sağlanacak ortaya çıkması lazım.
MHP BU KAVGADA VAR MI?
İktidar ortağının tarikat ve
cemaatlere yönelik tavrı kategorik
olarak net. Bürokraside bu tür
yapıları istemiyor. Gerekçesi de
anlaşılabilir. Bu genel tutumu
nedeniyle bazı MHP’lilerin
soruşturmaya dahil edilmek istenmesi
sonucunu ortaya koyuyor. MHP
lideri Bahçeli’nin kamuoyuna açık
bazı değerlendirmelerinde cemaat
ve tarikat yapılanmalarına karşı
tutumunu dile getirme yaklaşımını
kapalı toplantılarda da vurguladığı
söyleniyor. Bu genel tutum, kavga
eden grupların hedefi olmasına neden
oluyor.
BU MÜDÜRLER KİM?
Bozdağ, Doğan ve bazı MHP’lileri
hedef aldıkları iddia edilen
polis müdürlerine ilişkin içişleri
incelemesinin sonuçları önemli
olacak. Haklarında açılan davaların
gerekçesi çok ağır. Ancak bir noktaya
dikkat çekmek gerekiyor. FETÖ’cü
darbe girişiminin
ardından bütün
Emniyet kadroları çok
kez elekten geçti ve
tamamen AKP’li iktidarla
uyumlu çalışabileceklerden seçildi,
istihbaratın her türlü süzgecinden
damıtıldı. Yargının tespit etmesi
durumunda, suçu işleyenlerin
geçmişini, aidiyetlerini bu iktidardan
ayırmak olanaklı değil. Erdoğan’ın
iktidarının 22. yılında hâlâ “Bürokratik
vesayet” vurgusu yapması hazin.
Kukla, kuklacı, oyun yazarı vurguları
ise ülkeye karşı hangi grupların
manipüle edilebileceği gerçeğini acı
bir gerçek olarak ortaya koyuyor. Bir
gerçek de “devlette güç kazanmaya
çalışan grupların hiçbir zaman
vazgeçmediği” saptamasıdır.
Bir diğer konu İçişleri Bakanı
Yerlikaya’nın düştüğü durum. Her
sabah operasyon duyurularına
uyandığımız Yerlikaya, sorumluluğu
altındaki kadroların uygulamaları
nedeniyle bir anda çok zor durumda
kaldı.
Memurun, bağlılığını devlete
değil de farklı gruplara göstermesi
Türkiye’nin yaşamsal sorunlarından
biri olarak öne çıkıyor. Kolluk ve yargı
görevlilerinde bu sorun daha da
büyüyor.
Geçmişteki vahim girişimleri küçük
cezalarla geçiştirilen bu gruplara bu
sefer hoşgörü gösterilmeyecek gibi…
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