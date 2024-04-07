İktidar talana doymuyor: Niğde’de altın ve gümüş madeni için kamulaştırma kararı alındı

Yayınlanma: 07.04.2024 - 00:49

Güncelleme: 07.04.2024 - 00:50

Resmi Gazete’de yer halan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre Niğde’de altın ve gümüş madeni kurulması için acele kamulaştırma kararı alındı.

7 Nisa 2024 gününün Resmi Gazete’si yayımlandı. Gazetede Erdoğan’ın imzasının yer aldığı 9 karar bulunuyor. Bu kararlardan en dikkat çekici olanı Niğde Gümüşler köyünden altın ve gümüş madeni çalışmaları için başlatılacak kamulaştırma kararı aldı.

Gazetede yer alan kamulaştırma kararında; “Niğde il sınırları içerisinde maden (altın+gümüş) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu madenlerin üretimi için ihtiyaç duyulan ekli listedeki taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

İLİÇ’TEKİ MADEN FACİASINDA HALA TOPRAK ALTINDA BULUNAMAYAN İŞÇİLER VAR

İliç’te altın madenin bulunduğu bölgede yaşanan facia sonrasında toprak altında kalan işçilerin hala bulunamamasına rağmen, Niğde’de alınan maden kararı dikkat çekti.