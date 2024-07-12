İktidar temsilcisine göre, kadınların tek soyadı kullanması Türk kültürüne uygun değilmiş

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) Meclis’teki toplantısına konuk olarak kadın cinayetleri ve kadına şiddetle ilgili milletvekillerinin eleştirilerini dinledi ve sorularını aldı. CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent “Bu kadar çalışmaya rağmen sizce kadın cinayetleri neden artıyor, neden engelleyemiyoruz?” derken komisyonun CHP’li başkanvekili Gamze Taşcıer de “Kadın cinayetlerinde en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ruhsatsız silahlar ya da ruhsatlı silahlar. Yani en çok ölüm sebebi silahlı ölüm. Türkiye’de kolluk ve asker güçleri dahil ve hariç ruhsatlı silah sayısı nedir? Bir diğer konu da koruma kararı varken öldürülen kadınlarla ilgili bir istatistik elinizde var mıdır? Bize de başvuran birçok kadın var. Bir kadın şiddete maruz kalıyor, kolluk güçlerine gidiyor, ya ilgilenilmiyor ya baştan savuluyor. Bu konuda şikâyet edebilecekleri bir merci, mekanizma var mıdır” sorularını yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever hükümlü kişilerin cezaevinden çıkıp nasıl kadınları öldürebildiğini sorarken CHP Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya da deprem bölgesine dikkat çekerek “Konteyner kentler de içler acısı. Kadınlar dayağı yiyor, susuyor. Deprem sonrası kadına, çocuğa yönelik şiddeti önleme noktasında neler yaptınız?” dedi. Yerlikaya, soruları not aldığını ve sonra yanıtlayacağını söyledi.

‘AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR’

Komisyon, Bakan Yerlikaya’nın ayrılmasının ardından 9. yargı paketinde kadınların soyadıyla ilgili değişikliği içeren maddeyi tartıştı. Burada söz alan Adalet Bakanlığı temsilcisi Ahmet Üstünbaş, pakette kadınların bekârlık soyadını tek başına kullanamamasını öngören maddenin “kadının tek başına kendi soyadını kullanmasının ailenin bütünlüğüne ve çocukların üstün yararına zarar verebileceği düşüncesinden hareketle getirildiğini” söyledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan ise “Türk kültüründe ailenin ayrı soyadlar taşıması gibi bir durumun alışılmış bir şey olmadığını” söyleyerek düzenlemenin bu nedenle getirildiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bu savunmalara karşı “Kadının soyadı aynı zamanda eşit yurttaş olmanın ön kabulüdür. Ailenin korunmasını biz de önemsiyoruz ancak ailenin bozulmasının gerekçesi kadın mı? Ülkede bu kadar kadın cinayeti yaşanıyorken aile içi şiddet yaygınlaşmışken, aileyi soyadı üzerinden mi koruyacaksınız? Getirdiğiniz bu teklif yasalaşırsa olası kadın cinayetleri için yeni bir zemin hazırlayacaktır. Çünkü siz bu teklifle ‘Bu yuvayı kocanın soyadını almadığın için sen yıktın’ diyerek kadını hedef gösteriyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

ADALETSİZ YARGI PAKETİ

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 9. yargı paketini eleştirdi. Yeneroğlu, “9. yargı paketi dedikleri diğer 8 yargı paketi gibi acil ihtiyacımız olan düzenlemelerin tamamından yoksun. Ülkemizin kanayan yarası korkunç adaletsizliklerle ilgili en ufak bir adım bu yargı paketinde de yok” dedi.