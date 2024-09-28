İktidara Ruhban Okulu uyarısı
Bartholomeos, Atina Haber Ajansı’na verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina Haber Ajansı’na verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Bartholomeos, “Önümüzdeki hafta Patrikhane’den bir heyet başkente giderek teknik detayları görüşecek” dedi. Cumhuriyet’e konuşan emekli diplomat Onur Öymen, “Bu karar neye dayanarak alınmıştır? Hukuki gerekçesi nedir? Şimdiye kadar alınmamış olmasının hangi sebepleri ortadan kalkmıştır ki Türkiye böyle bir yaklaşıma gidiyor? Batı Trakya’daki Türk okullarının durumu dikkate alınıyor mu?” dedi. Türkiye’nin mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine uymayan adımlar atmaktan kaçınması gerektiğine işaret eden Öymen, “Bu açıklamayı neden hükümet değil de patrik yapıyor? Batı Trakya’daki Türk çocuklarının eğitim sorunları Türkiye’nin istediği gibi çözülebilmiş mi? Karşılıklılık ilkesini, Lozan’ı unutmadan adımların atılması lazım” dedi. Öymen, Ruhban Okulu’nun açılmasının Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) yasasına da aykırı olduğunu anımsattı.
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