İktidara 'Saray' göndermesi! Dervişoğlu'ndan memur zammına tepki: 'Bir kez daha anlaşılmaktadır ki...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranlarına dair "Bir kez daha anlaşılmaktadır ki, bu iktidar aziz milletimizin sırtında bir yüktür" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranlarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK VE KÜÇÜK SARAYLARDA SEFA SÜRENLER..."

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkesine bağlılıkla hizmet eden ve etmiş, 6,5 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan, 25 milyon aile ferdini de dolaylı olarak ilgilendiren toplu sözleşme sürecini yakından takip ettim. Sendikacılık etiği açısından can sıkıcı adımları, kendi içinde çelişkili tavırları da not ettim. Kur Korumalı Mevduat hesaplarına, milletin hazinesinden gözünü kırpmadan 73 milyar dolar aktaran Sayın Cumhurbaşkanı’nın, memur ve memur emeklisine, hem de 2 yıllığına, sadece yüzde 28 civarında zam vermesi, bir avuç azınlığı tercin ettiklerinin en net göstergesidir.