İktidara 'Saray' göndermesi! Dervişoğlu'ndan memur zammına tepki: 'Bir kez daha anlaşılmaktadır ki...'

27.08.2025 15:45:00
ANKA
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranlarına dair tepkisi dile getirdi, iktidara göndermede bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranlarına dair "Bir kez daha anlaşılmaktadır ki, bu iktidar aziz milletimizin sırtında bir yüktür" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, memur ve memur emeklileri için belirlenen zam oranlarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK VE KÜÇÜK SARAYLARDA SEFA SÜRENLER..."

Dervişoğlu, şunları kaydetti: 

"Ülkesine bağlılıkla hizmet eden ve etmiş, 6,5 milyon memur ve memur emeklisini doğrudan, 25 milyon aile ferdini de dolaylı olarak ilgilendiren toplu sözleşme sürecini yakından takip ettim. Sendikacılık etiği açısından can sıkıcı adımları, kendi içinde çelişkili tavırları da not ettim. Kur Korumalı Mevduat hesaplarına, milletin hazinesinden gözünü kırpmadan 73 milyar dolar aktaran Sayın Cumhurbaşkanı’nın, memur ve memur emeklisine, hem de 2 yıllığına, sadece yüzde 28 civarında zam vermesi, bir avuç azınlığı tercin ettiklerinin en net göstergesidir.

İYİ Parti, uluslararası sözleşmelere uygun sendikal haklardan yanadır ve bu haklar bizim, memurlarımıza taahhüdümüzdür. Memurlarımızın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırı, söz verilen seyyanen zammı hâlâ alamayan emeklilerimizin büyük çoğunluğu da açlık sınırı altında yaşamaya mahkûm edilmişken; büyük ve küçük saraylarda sefa sürenler, sebep oldukları ekonomik yıkımın sorumluluğunu hiçbir şekilde üstlenmemektedirler. Milyonlarca vatandaşımızın aşını ekmeğini ilgilendiren bu konudaki tavırlarından da bir kez daha anlaşılmaktadır ki, bu iktidar aziz milletimizin sırtında bir yüktür. İYİ Parti, haksızlık karşısında tüm gücüyle milletimizin sesi olmaya devam edecektir."
İlgili Konular: #İyi Parti #memur zammı #Müsavat Dervişoğlu