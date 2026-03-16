İktidara yakın basın iddia etmişti: BOLSEV tek tek yanıt verdi

Bolu'yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) iktidara yakın basının iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju ÖZCAN ile ilgili olarak yürütülen bir soruşturma nedeniyle, iddianamenin dahi hazırlanmadığı bir dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yürütülen gerçeğe aykırı bir karalama kampanyasına tanık olmuş bulunmaktayız.

Özellikle bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, vakıf ve bağlı şirket gelirleriyle ilgili gerçekle uyuşmayan, kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız yayınlarla ilgili olarak iş bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bu cümleden olmak üzere vakfın ve BOLSEV A.Ş.’nin kuruluşundan bugüne;

Gelir kalemleri incelendiğinde;

• Vakıf şirketi gelirlerinin 118.445.000,00 TL olduğu,

• Söz konusu gelirlerin 48.246.000,00 TL’sinin reklam gelirlerinden oluştuğu,

• Kira gelirlerinin 42.900.000,00 TL olduğu (bu meblağın henüz vadesi gelmemiş, sözleşmelerden kaynaklanan ve gelecek yıllara ait çeklerden oluştuğu ve şirket kasasında muhafaza edildiği),

• Diğer gelir kalemlerinin ise 27.299.000,00 TL olduğu, olmak üzere vakıf şirketinin toplam gelirinin 118.445.000,00 TL’den ibaret olduğu anlaşılmaktadır.

Vakıf şirket giderlerinin ise;

• 11.295.000,00 TL’sinin nakit olarak bankada bloke edildiği,

• 39.460.000,00 TL’sinin şirket kasasında muhafaza edilen çeklerden oluştuğu,

• 13.568.000,00 TL’sinin taşıt alımı ve ÖTV giderlerinden oluştuğu,

• 12.143.000,00 TL’sinin LED alımı ve demirbaş alımlarından oluştuğu,

• 6.949.000,00 TL’sinin personel maaş ve SGK primlerinden oluştuğu,

• 8.500.000,00 TL’sinin vergi gideri olduğu,

• 8.732.000,00 TL’sinin kira giderlerinden oluştuğu,

• 7.474.000,00 TL’sinin ticari mal alımlarından oluştuğu,

• 1.166.000,00 TL’sinin elektrik gideri olduğu,

• 9.158.000,00 TL’sinin ise hizmet, pazarlama ve genel yönetim giderlerinden oluştuğu, belirlenmiştir.

Bu gelir ve gider kalemlerinin ticari mevzuata uygun olarak kayıt altına alındığı, bu kayıtların aynı zamanda soruşturması süren Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarında aynen yer aldığı, gerek vakfın gerekse vakıf şirketi hesaplarının yeminli mali müşavir tarafından düzenli olarak denetlendiği, vakıf ve şirket hesaplarının umuma açık, şeffaf ve herkesin bilgisine her an sunulabilecek nitelikte olduğu özellikle belirtilmektedir.

Açıklamamız ekinde, BOLSEV Eğitim ve Yardım Tic. A.Ş.’nin 26.01.2026 tarihinde yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan 2024–2025 denetim raporu ve karşılaştırmalı gelir-gider tabloları ayrıntılı olarak sunulmuş olup, vakıf ve şirket hesaplarıyla ilgili olarak bu bilgiler dışında üretilen ve servis edilen her şey tamamen hayal ürünüdür.

Halkımızın ve değerli basın mensuplarının, iş bu açıklamamıza konu olan bilgilere resmî kurumlar aracılığıyla da her an ulaşması mümkündür. Sosyal medyada ve bir kısım basın yayın organlarında gerek vakıf gerekse vakıf şirketi aracılığıyla Bolu Belediyesi’ni de dahil ederek yürütülen, gerçeğe aykırı, bilgi kirliliği yaratan, vakıf ve vakıf şirketini itibarsızlaştırmaya yönelik kampanyayı dikkate almayacaklarına inancımız tamdır.

Yine vakfın sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürüttüğü, vakıf onur kurulu üyelerinin de hiçbir karşılık beklemeksizin tamamen kamu yararına uygun şekilde çalıştıkları malumdur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

İKTİDARA YAKIN BASIN NE İDDİA ETMİŞTİ?

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’tan Burak Doğan imzalı ve ‘Bolu’da 100 milyon lira kayıp: Haraç burslara gitmedi’ başlıklı haberde “Bolu’da zincir marketlerden istediği haracı “öğrenciye burs” diyerek meşrulaştırmaya çalışan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bu savunması çöktü. 2024-2025 yıllarında 116,8 milyon lira gelir elde eden BolSev Vakfı’nın öğrencilere sadece 11,9 milyon lira burs verdiği ortaya çıktı. 100 milyon liranın akıbeti ise belirsiz” ifadeleri kullanılmıştı.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadede "2024 yılında Bolsev adında bir vakıf kurduk, o dönem vakfın kurulması için mahkeme kararı bekleniyordu. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere, engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı. Nihai amacı ise büyük bir huzur evi yapmak idi. Vakfı kurma kararımızdan sonra ben Bolu Belediye Başkanı olarak bir çok yerde bu vakfa yardım yapılabileceğini söyledim. Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayır sever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim. Bunların dışında Bolu ilinde faaliyet gösteren bankalara da marketlere de bu şekilde yardım edebileceklerini söyledim" demişti.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanması üzerine, tutuklamaya gerekçe gösterilen '3 harfli marketler' şikayetçi olmadıklarını açıklamıştı.