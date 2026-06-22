İktidara yakın 'gazetecilerin' Beykoz Belediyesi aşkının nedeni ortaya çıktı: Kaynak onlara gitmiş!

Sosyal medyada AKP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel için "aynı ifadelerle" paylaşım yapan isimlerin bağı ortaya çıktı.

İktidara yakın söz konusu 'gazetecilere', Gürzel'in kurduğu Beykoz Medya Okulu'nda 'eğitmen' olarak görev verildiği öğrenildi.

Mart ayında CHP'li Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılması üzerine CHP listesinden başkan vekilliğine seçilen, eylül ayında ise AKP'ye transfer olan Özlem Vural Gürzel'in reklam kampanyası deşifre oldu.

"Beykoz Medya Okulu" eğitmenleri Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz'ün, kelimesi kelimesine aynı cümlelerle yeni AKP'li başkan vekilinin tanıtımını yaptığı ortaya çıktı.

AYNI CÜMLELERLE TEK BİR ELDEN...

Organize sosyal medya paylaşımları, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin BirGün gazetesindeki köşe yazısıyla detaylandı.

Aktarılan bilgilere göre; Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz, kendi sosyal medya hesapları üzerinden Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in faaliyetlerini tanıttı. Bu tanıtımların birbirinin kopyası olduğu, paylaşımların neredeyse aynı sözcükler ve aynı cümlelerle tek bir elden yapıldığı belirlendi.

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE ORADAN AKP'YE

Haberlere konu olan reklam kampanyasının arka planında ise dikkat çekici bir siyasi geçiş süreci yer alıyor.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mart ayında gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmasının ardından, CHP'li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel başkan vekilliği görevine getirilmişti.

Gürzel, 9 Eylül'de CHP'den istifa ettiğini açıkladı ve ertesi gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle AKP'ye katıldı.

Bu transferle birlikte, mart ayındaki seçimlerde muhalefetin kazandığı Beykoz Belediyesi'nin yönetimi AKP'ye geçmiş oldu. Katılım töreninde konuşan Erdoğan, "AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz" derken, CHP lideri Özgür Özel ise tüm AKP'lilere seslenerek, "İçinize siniyor mu?" sorusunu yöneltti.

BELEDİYE BÜTÇESİ VE 'MEDYA OKULU' BAĞLANTISI

Gürzel'in AKP'ye geçişinin hemen ardından başlayan kopyala-yapıştır reklam paylaşımlarının adresi ise yine belediye bünyesindeki bir yapı oldu. Eşzamanlı paylaşımları yapan Buket Aydın, Çağlar Cilara, Cuma Obuz ve Taha Hüseyin Karagöz'ün tamamının, bizzat Özlem Vural Gürzel'in kurduğu "Beykoz Medya Okulu"nda 'eğitmen' sıfatıyla görev aldıkları anlaşıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI YÖNTEM KULLANILDI

Söz konusu isimlerin daha önce de benzer siyasi ve sosyal kampanyalarda ortak hareket ettikleri belgelendi. Yazıda yer alan bilgilere göre; ilk olarak Buket Aydın, Türker Akıncı, Çağlar Cilara ve Başak Şengül, “evlilik dışı ilişki” ile suçlanan AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya destek veren paylaşımlarda bulundu. Bu süreç, "Birbirinden habersizmiş gibi art arda yapılan paylaşımlardaki görsel ve sözler aynıydı" ifadeleriyle kayda geçti.

Aynı ekibin bir diğer ortak faaliyeti ise Abdullah Çatlı'nın filmi için yapıldı. Buket Aydın, Çağlar Cilara, Fulya Öztürk ve Türker Akıncı, yakın tarihin tartışmalı figürlerinden Çatlı'nın filmini de ortak görsel ve ifadelerle kendi hesaplarından tanıttı.

KAMU KAYNAKLARI KİMİN İÇİN HARCANIYOR?

Siyasi transferin hemen ardından devreye sokulan bu tanıtım ağının mali boyutu ise belirsizliğini koruyor.

BirGün'deki yazı, kamu kaynaklarının bu isimlere aktarılıp aktarılmadığını sorgulayan şu sorularla sona erdi:

"Acaba bu isimler, AKP'li Beykoz Belediyesi'nden 'eğitmenlik' karşılığında ne kadar ücret alıyorlar? Açıklasalar da organize PR çalışmalarının altındaki çıkar ilişkisinin boyutlarını öğrensek."