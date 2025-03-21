İktidara yakın Nasuhi Güngör'den 'İBB' iddiası: Kendi duyduğumu söylüyorum, kayyum atanmayacak'

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, "Kamuoyuna kendi duyduğum, anlayabildiğim, öngörebildiğim tarafı söylüyorum" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmayacağını öne sürdü.

İktidara yakın Nasuhi Güngör'den 'İBB' iddiası: Kendi duyduğumu söylüyorum, kayyum atanmayacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:03

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef olan operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

TV100'de katıldığı programda yaptığı açıklamada "Kamuoyuna kendi duyduğum, anlayabildiğim, öngörebildiğim tarafı söylüyorum" diyen Özel, beklenenin aksine İBB'ye kayyum atanacağını düşünmediğini dile getirdi. 

Güngör, "Özgür Özel 'Öyle olursa böyle yaparız' demiş ama ben kanaatimi söyleyeyim. Belki kamuoyunda da yankısı olabilir bu söylediğimin. Ben kayyum atanacağını düşünmüyorum. Uygulama için soruşturma açılması yeterli değil. Burada iki soruşturma var. Bunlardan bir tanesi için tutuklanabilirsiniz iki tanesi için tutuklanabilirsiniz. Bunların üreteceği sonuçlar birbirinden farklıdır. Bundan sonra zaten çok beklemeyeceğiz. En fazla iki gün içinde bunların seyri belli olacak. Kamuoyuna kendi duyduğum, anlayabildiğim, öngörebildiğim tarafı söylüyorum" diye konuştu.

 

 


Etiketler: #nasuhi güngör #Ekrem İmamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi

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