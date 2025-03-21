İmamoğlu gözaltında... Babasından ilk açıklama: 'Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:58

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, gözaltılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, "İsnat edilenler suç değil, ‘iftiralar’ karşısında gerçekten çok üzgünüm. Yalnız biz değil, sülalem böyle iftiralarla karşılaşmamıştı. Ama ne yapalım sülalemin yaşadığı çağa uygun değil. Şu anda ne yapalım, bunlara sabırla katlanacağız, bekleyeceğiz. Benim için her şeyden önce oğlum değil, önce Türkiye gelir. Yeter ki Türkiye’ye faydamız olsun" dedi.

"Ben yabancılarla pek ortaklık yapmadım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Mehmet Cengiz benim çok samimi arkadaşımdı. Aşağı yukarı ticari hayatımız aynı tarihlerde başlar. Malum nedenlerden uzun süredir aramazdı. Şimdi ben diyorum böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah’a şükür bundan da çıkacağım."

"KORKUMUZ YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Hasan İmamoğlu, "Çarşamba günü saat 13:00 civarında uygunsa birkaç dakikalığına yanına gidecektim. Nasip olmadı. Özel kalemini aradığımda hiç değilse 10 dakika müsait olabileceği şekilde zaman bulmalarını rica etmiştim. Maalesef onu götürmüşler. Hâlâ buluşacağız bakalım" dedi.

"Allah’tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok" diyen İmamoğlu, "Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bugünler de hayırlısıyla geçer" ifadelerini kullandı.