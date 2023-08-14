İktidardan sözleşmeli personel oyunu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 01:05

Güncelleme: 14.08.2023 - 01:05

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu sektörü istihdam sayıları 2. çeyrek verilerini açıkladı. Geçen yılın sonunu kapsayan 2022 4. çeyrek ve bu yılın mart ayına kadar olan ilk çeyrek ile haziran sonuna kadar olan 2. çeyrek verileri karşılaştırıldığında ne kadar sözleşmeli personelin kadroya geçirildiği ortaya çıktı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre Aralık 2022 itibarıyla toplam 591 bin 230 sözleşmeli personel vardı. Mart 2023 itibarıyla sözleşmeli personel sayısı 566 bin 68’e düştü. Haziran sonunu kapsayan verilere göre ise sözleşmeli personel sayısı 270 bin 568’e düştü. Geçen yıla göre sözleşmeli personel sayısı 320 bin 662 kişi azalmış oldu.

(Vedat Işıkhan)



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ağustos’ta memur toplusözleşme görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada, “460 bine yakın sözleşmeli personelimize kadroya geçme hakkı tanınmıştır” demişti. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerinde geçen yılın sonu ile bu yılın haziran sonu arasında sözleşmeli personel sayısında 320 bin 662 azalma görülüyor. Yani yaklaşık 321 bin sözleşmelinin kadro aldığı görülüyor.