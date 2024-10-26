İktidarın alan açtığı cemaatler paralel devlet yapılanmalarını artırıyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından üç oğlunun arasında miras çekişmesi başlamıştı. Cemaat bu çekişmenin sonlandırılması için “cemaat mahkemesinin” kurulduğunu açıkladı. Cemaatin çalışmalarını sürdüren Seyyid Abdulbaki Elhseyni’nin oğlu Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin “Şeriata göre yapacağız. Milletin huzurunda da yapılacak, bunu da herkes bilsin. Milletin huzurunda yapılacağı cumhurbaşkanına kadar da bilinsin. Çünkü oraya kadar gitti. Bakın cumhurbaşkanına kadar gitti. Bu mesele dünyaya mal oldu” dediği ileri sürüldü.

Cemaatin açıklamasında 22 Ekim’de Menzil Camisi’nde bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada; üç kardeş için “Gavsımızın diğer üç halifesi hüküm mercisi olarak kabul edilmiştir” denildi. Toplantıda Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin “Ne olursa olsun ben şeriatten taviz vermeyeceğim, bunu herkes bilsin. Babamın arkasında yanlış bir şey bırakmamamız lazım” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Seyyid Abdulbaki Elhüseyni miras konusunun şeriata (İslam hukuku) göre çözülmesi gerektiğini belirtmişti.

Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin oğlu Seyyid Yakup Elhüseyni de “cemaat mahkemesine” ilişkin Bayburt’taki cemaat üyelerini bilgilendirdiği sohbette sorunlarını öncelikle dergâhlarına söylemeleri gerektiğini belirtti: “Aralara sorumlu sokmamızın nedeni hizmetin daha iyi, daha hızlı olması. Tek bir amirimiz var o da sultanımızdır (Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni).”

