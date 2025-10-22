Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidarın seçim hazırlığı bütçede çıktı: 'Yoksulu değil sandığı düşünerek hazırlanmış'

İktidarın seçim hazırlığı bütçede çıktı: 'Yoksulu değil sandığı düşünerek hazırlanmış'

22.10.2025 13:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İktidarın seçim hazırlığı bütçede çıktı: 'Yoksulu değil sandığı düşünerek hazırlanmış'

İktidarın 2026 bütçe teklifini değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 2026’da 284 milyar 470 milyon liraya yükselen yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kaleminin 2027'de ise 644 milyar 347 milyon lira olmasının öngörüldüğünü belirterek "Rakamlar çok açık: 2027 bütçesi seçim kampanyası bütçesidir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 bütçesinden iktidarın seçim stratejisi ortaya çıktığına dikkat çekti. Öztürk'e göre rakamlar, yoksulluğu bitirmek yerine seçim döneminde “yardım ekonomisini” devreye sokmayı hedefliyor.  

Image

Öztürk, “iktidarın seçim kampanyasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesine gizlemiş” değerlendirmesini yaptı.

1 YILDA 3 KAT SIÇRAMA

Bütçe teklifine göre, 2025 yılında 219 milyar 723 milyon lira ödenek ayrılan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kalemi, 2026’da 284 milyar 470 milyon liraya yükseliyor.

2027 yılına gelindiğinde ise dikkat çekici bir artış göze çarptı. Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma kalemi için 2027 yılında 644 milyar 347 milyon lira ödenek öngörüldü. 

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk; “İktidar, ekonomik krizde geçinemeyen halkın çığlığına kulağını kapatırken, seçim yılı geldiğinde birden yardımsever kesiliyor. Rakamlar çok açık: 2027 bütçesi seçim kampanyası bütçesidir. Bu ülkenin vatandaşını önce yoksullaştırıp sonra yardım kolisiyle oyuna talip olan bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi.

Image

YOKSUL DEĞİL SANDIK DÜŞÜNÜLMÜŞ

Öztürk, “Gerçek sosyal devlet, yoksulluğu kalıcı yardımlarla değil, adil gelir dağılımıyla bitirir. Ama bu iktidar, yoksulluk üretip yardımlarla oy devşirmeyi bir yönetim biçimi haline getirdi. 2027’ye ayrılan astronomik bütçe, yoksulu değil sandığı düşünerek hazırlanmış. Üstelik 2027 için beklenen enflasyon yüzde 9, ancak yapılan artış neredeyse önceki yılın üç katı” ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN ELİNDE KALAN TEK ŞEY SEÇİM ÖNCESİ DAĞITTIĞI PAKETLER"

İktidarın halka sunacak bir şeyi kalmadığını vurgulayan Öztürk, “Bu tablo, seçim dönemi kemerlerin gevşetileceğini, yoksulun oyunun yardım paketleriyle alınmak istendiğini gösteriyor. Halk artık bu senaryoyu ezbere biliyor. Gerçek yardım; onurlu bir yaşam, adil bir gelir ve güvenceli bir iş demektir. Bunu sağlayamayan bir hükümetin elinde kalan tek şey, seçim öncesi dağıtılan paketlerdir” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Konular: #Bütçe #Hasan Öztürk

İlgili Haberler

Çarpıcı seçim anketi sonucu... CHP birinci, DEM Parti MHP'yi geçti!
Çarpıcı seçim anketi sonucu... CHP birinci, DEM Parti MHP'yi geçti! ALF Araştırma tarafından 2 bin kişiyle yapılan seçim anketinin sonucunda, CHP birinci sırada yer aldı. Anket sonucunda CHP birinci parti olurken, DEM Parti'nin oy oranı MHP’yi geride bıraktı.
CHP eylül ayında da önde: 4 anketten 3'ü CHP’ye işaret etti
CHP eylül ayında da önde: 4 anketten 3'ü CHP’ye işaret etti TEAM, PanoramaTR, Metropoll ve AREA araştırma şirketlerinin eylül ayında yayınladığı anket sonuçlarına göre, CHP 3 ayrı araştırmada öne çıkıyor. AKP ise yalnızca bir anketin sonucunda CHP’nin önüne geçebildi.
Özgür Özel'den 'anket' çıkışı: 'Erdoğan'a 'Bu süreç muhalefete yarıyor' dediler'
Özgür Özel'den 'anket' çıkışı: 'Erdoğan'a 'Bu süreç muhalefete yarıyor' dediler' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anketlerde partisinin birinci çıktığını belirterek, "CHP kazanır olunca, Sayın Erdoğan’a dediler ki: 'Bu süreç muhalefete yarıyor, bunu bitir. Hatta bitirme, onun da maliyeti var, onlara bitirt.' İşte o yüzden CHP'lilerin nasırına basmaya başladılar" dedi.