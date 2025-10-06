CHP eylül ayında da önde: 4 anketten 3'ü CHP’ye işaret etti

Anket şirketleri, her ay kamuoyunun nabzını yoklayarak siyasi partilerin oy oranlarını açıklamaya devam ediyor. Sonuç, uzun zamandır değişmiyor.

TEAM, PanoramaTR, Metropoll ve AREA araştırma şirketlerinin eylül ayında yayınladığı anket sonuçlarına göre, CHP 3 ayrı araştırmada öne çıkıyor. AKP ise yalnızca bir anketin sonucunda CHP’nin önüne geçebildi.

CHP’NİN OYU YÜZDE 41

TEAM isimli araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre, CHP yüzde 41,1 oy alıyor. AKP ise yüzde 32,3 ile CHP’nin arkasında yer alıyor. AKP’nin arkasında 7,2’lik oy oranıyla DEM Parti bulunurken, DEM Parti’yi yüzde 5,4 ile MHP takip ediyor.

Ardından yüzde 3,6’lık oy oranıyla Zafer Partisi, yüzde 2,9 ile İYİ Parti, yüzde 2,7 ile Yeniden Refah Partisi (YRP), yüzde 1,9 ile de Anahtar Parti sıralamayı oluşturuyor.

AKP YAKIN TAKİPTE

AREA Araştırma şirketinde de CHP birinci parti konumunu sürdürüyor. CHP yüzde 32,3 oranında oy alıyor. AKP yüzde 30,8 ile CHP’yi takip ediyor. AKP’nin arkasında yüzde 9,4 ile DEM Parti yer alırken, MHP yüzde 9,0’lık oy oranıyla DEM Parti’nin arkasında bulunuyor. MHP’nin ardından yüzde 7,0’lık dilim İYİ Parti’nin oy oranını oluşturuyor. İYİ Parti’yi ise sırasıyla Zafer Partisi, Anahtar Parti ve YRP takip ediyor.

MHP KAN KAYBEDİYOR

PanoramaTR isimli şirketin araştırmasında da CHP yüzde 36,6’lık oy oranıyla birinci parti konumunda bulunuyor. AKP, yüzde 34,3’lük oy oranıyla CHP’nin hemen ardında konumlanıyor. AKP’yi yüzde 8,2 ile DEM Parti, DEM Parti’yi ise yüzde 5,1 ile MHP takip ediyor. MHP’nin ardından yüzde 4,3’lük oy oranıyla Zafer Partisi, yüzde 2,7 ile Anahtar Parti ve YRP, yüzde 2,3 ile de İYİ Parti geliyor.

FARK BIÇAK SIRTI

AKP, yalnızca Metropoll isimli araştırma şirketinin anket sonuçlarında önde görünüyor. Sonuçlara göre AKP, yüzde 29,5 ile sıralamada birinci görünüyor. CHP, yüzde 28,5 ile AKP’yi takip ediyor. CHP’nin ardından yüzde 8,6’lık oy oranıyla MHP, yüzde 8,1 ile İYİ Parti ve DEM Parti geliyor. DEM Parti’yi ise yüzde 5,7 oy aldığı görülen YRP, yüzde 3,7’lik oy oranıyla Zafer Partisi ve yüzde 3,3 ile Anahtar Parti takip ediyor.

MHP’DE OY KAYBI SÜRÜYOR

Milliyetçi özelliği ile öne çıkan partilerin 2018 ve 2023 yılında aydığı oylar ile eylül ayında anketlerde alabildiği oylar da dikkat çekiyor. MHP, 2018 yılında aldığı yüzde 11,1’lik oy oranını, 2023’te 10,1’e düşürdü. Eylül ayının anket sonuçlarına göre MHP oyunu düşürmeye devam ediyor.

AREA araştırmanın hazırladığı rapora göre MHP, oyunu yüzde 9’a düşürdü. İYİ Parti de, 2018’de aldığı yüzde 9,9’luk oyu 2023’te kısmen koruyarak 9,7’ye düşürmüştü. Anket sonuçları ise, İYİ Parti’nin 7,0 oranında oy aldığını gösteriyor.

BBP, 1,0 olan oyunu korumaya devam ederken Zafer Partisi’ndeki yükseliş dikkat çekiyor. Zafer Partisi, anket sonuçlarına göre 2023 yılında aldığı 2,2’lik oy oranını 4,6’ya çıkardı. Anahtar Parti de son yapılan ankete göre yüzde 2,3 oranında oy alıyor.