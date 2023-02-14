İktidarın seçim senaryoları: Şeytana şapka çıkartacak katakulluliler

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:07

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:22

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, 10 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından konuşulan seçim senaryolarını köşesine taşıdı.

Seçim için sohbaharı işaret eden Özkan, "Acılar üzerinden, yaralar üzerinden, yıkım üzerinden, göç üzerinden yola çıkarak YSK üzerinden seçimi erteleyeceklerdir" dedi.

"Şeytana şapka çıkartacak, zincirleme katakulli gerekiyor…" diyen Tezkan, iktidarın bunu yapabileceğini söyleyerek örnekler verdi.

Tezkan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Acılar üzerinden, yaralar üzerinden, yıkım üzerinden, göç üzerinden yola çıkarak YSK üzerinden seçimi erteleyeceklerdir…

Örneği var mı?

Dr. Feyzan Olgunsay’ın 2020 nisan ayında yayınlanan ‘Salgın hastalıklar nedeniyle seçimlerin ertelenmesi’ konusundaki bilimsel makalesinden yararlandım.

1961 Anayasa’sı döneminde YSK ‘Aşırı kar yağışı ve ulaşım kesilmesi maddi zorluklar nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmemesi konusunda karar verme yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna aittir’ diye karar almış…

(Meraklısına; YSK karar no: 1976/11)

Bir kararı daha var: ‘Deprem, su baskın gibi tabi afetler, büyük yangınlar ve bunlara benzer olaylar yüzünden seçimin yapılmasına maddi imkan kalmayacak durumlarda hemen yapılması gereken seçimlerin yapılamamış olması tabiidir. Felaket günlerinden kısa bir süre sonra veya hemen yapılması gereken seçimlerin ne zaman yapılması gerektiğinin tespiti YSK’nın görevidir’

(Meraklısına: YSK karar no: 1966/194)

Erdoğan isterse… YSK bu iki maddeye dayanarak büyük felaketin yaraları sarılmadan, insanların nerede ikamet edeceği belirlenmeden, büyük göç yaşanırken apar topar seçim sağlıklı olmaz diyebilir.

Seçimi sonbahara erteleyebilir.

Bu güçlü olasılık.

Seçimin ertelenebileceği ihtimalini gündeme getirirken demek ki; işkembe-i kübradan sallamamışız!...

Bir temele, bir olguya dayandırmışız.

Şunu da belirteyim: Bu olasılığın hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı’nın seçim kararı alması da gerekmiyor. Hani diyorlar ya önce seçim kararı alınır sonra YSK zorlukları bahane ederek erteler…

Buna bile gerek yok…

Neden mi?

Anayasa’ya göre 18 Nisan günü YSK seçim takvimini açıklayıp başlatmak zorunda. (18 Haziran’dan 60 gün önce) YSK seçim dönemini başlatır ama mücbir sebeplerle 60 gün sonra bu seçimi sağlıklı yapamam der, üç ay erteler…

Bir yıl erteleyebilir mi?

Dün bu olasılığın üzerinde de durdum. Ama şeytana şapka çıkartacak, zincirleme katakulli gerekiyor…

Yaparlar mı?

Dünkü yazımın son cümlesi şuydu, bugünde kullanayım:

Bu ülkede artık hiçbir şeye bu kadarı da olmaz ya diyemiyoruz."