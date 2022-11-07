'İktidarın yeni modelinde bankalar kazandı': Milyonlarca yurttaş kara listede!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:03

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların bankalara sürekli borçlandığına, bu kapsamda da bankaların kârlarının sürekli arttığına dikkat çekti. Bulut, milyonlarca yurttaşın ödeyemez duruma geldiği kredi kartı borçları ve bireysel krediler nedeniyle kara listeye girdiğini kaydetti. Bulut, bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 819 bin 547 vatandaşın bankalara olan bireysel kredi borcunu, 706 bin 457 vatandaşın da kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığını belirtti.

Borçlu vatandaşların sayısının her geçen yıl artış gösterdiğine işaret eden Bulut, enflasyon karşısında geliri eriyen vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli borçlandığını ifade etti.

“VATANDAŞ BORÇ BATAĞINA SAPLANDI”

Vatandaşın aldığı maaşın fahiş zamlar karşısında giderlerini karşılamaya yetmediğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

“Vatandaş, borç batağına saplandı. Geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında 125 bin 672, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında ise 396 bin 414 kişi artış yaşandı. Hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu yüzünden takibe alınanlar tek kişi sayıldığında, toplam 1 milyon 219 bin 397 kişi Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin kara listesine girdi. Son beş yılda bankalar tarafından takibe alınanlardan borcu halen devam edenlerin sayısı da eylül sonunda 4 milyon 165 bin 902 kişi oldu.”

“BORÇLARDA YIL BAŞINDAN BU YANA 369 MİLYAR ARTIŞ YAŞANDI”

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bu yılın 9 aylık döneminde vatandaşlardan aldığı faizin ise 129,3 milyar liraya ulaştığını belirten Bulut, “İktidarın uyguladığı yeni ekonomi modelinde kazanan bankalar, kaybeden vatandaşlar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bankalar, bireysel krediler ve kredi kartlarından 84,8 milyar lira, yılın tamamında ise 118,5 milyar lira faiz almıştı. Bankalar, bu yılın ilk dokuz ayında vatandaşlardan, geçen yılın aynı dönemine göre 44,4 milyar lira daha fazla faiz aldı. Vatandaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 1 trilyon 455 milyar lira düzeyinde seyrediyor. Borçlarda yıl başından bu yana 369 milyar, toplam borçlarında ise 371 milyar liralık artış yaşandı” dedi.