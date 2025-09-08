İl binası önündekilere 'CHP'li değil' diyen Gürsel Tekin'e, CHP'den jet yanıt: 'Hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor!'

Polisin etrafını çevirdiği ve biber gazıyla müdahale ettiği CHP İstanbul il binası önüne gelen kayyum Gürsel Tekin'in “Şerefim üzerine temin ediyorum, şu bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil” sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi.

İl binası girişinde nöbet tutan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tekin'in ilgili sözleri için, “Hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor demek ki” dedi.

"BURADAKİ HERKES ONUN GİBİ CHP'Lİ DEĞİL ONURLU CHP'LİLER"

Sözcü canlı yayınına konuşan Başarır, açıklamaları sırasında kafasına su şişesi fırlatılan ve korumalarının şemsiye açarak koruduğu Gürsel Tekin'e yönelik olarak, "Halkı satarsan şemsiyelerle korumalarla gezersin ve baba evine başın dik giremezsin. Buradaki kimse CHP'li değil diyor. Buradaki herkes onun gibi CHP'li değil onurlu CHP'liler. Bu utanç verici bir tablo. Ne kendisi anlamadım ben. Bu delege mi seçti onu, bıraksın bunları yazık" ifadelerini kullandı.

Sözcü canlı yayınında açıklamalarda bulunan Siyasal Analist Suat Çelebi de Gürsel Tekin'in sözlerine, "Peki buradaki insanlar kim? Yüzlerce provokatör mü getirildi bu gerçeklikten nasıl uzak bir sözdür?" yorumunu yaptı.