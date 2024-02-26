İl Seçim Kurulu'ndan Neşet Tarhan için kesin karar: Adaylığı uygun görüldü

CHP tarafından adaylığına itiraz edilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan için İl Seçim Kurulu kesin kararı açıkladı. Tarhan'ın adaylığı uygun görüldü.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:44
İl Seçim Kurulu'ndan Neşet Tarhan için kesin karar: Adaylığı uygun görüldü
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CHP tarafından aday gösterilmeyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bağımsız aday olarak seçimlere girme kararı almıştı. Adaylık başvurusu yapan Tarhan'ın adaylığına CHP'den itiraz geldi. İl Seçim Kurulu, yapılan itirazın ardından kesin kararını verdi. Tarhan'ın adaylığı uygun görüldü. Kararla birlikte Tarhan'ın adaylığı kesinleşti.


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