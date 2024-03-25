İlahiyatçı Cemil Kılıç 'Atatürkçü' dernek kurdu

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:33

Toplumsal Esenlik Derneği, Kamuoyunda Atatürkçü kimliğiyle bilinen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç başkanlığında kuruldu. Derneğin kurucuları ve üyeleri arasında Atatürkçü ilahiyatçılar, imamlar, imam hatip lisesi mezunları, avukatlar, gazeteciler, yazarlar, mali müşavirler, eğitimciler, iş insanları, siyasetçiler, teknisyenler ve sanatçılar bulunuyor. İstanbul merkezli olarak kurulan dernek, Rize, Çanakkale, Eskişehir, Antalya ve İzmir’de örgütlenmesini tamamladı. Derneğin kamuoyuyla paylaştığı kuruluş bildirgesinde “Büyük ulusumuz başta yasa dışı göç olmak üzere çeşitli ayrıştırıcı, ayrılıkçı ve aldatıcı akımlarla birlikte, içten ve dıştan satkınca saldırılara karşı öz varlığını ve kimliğini koruma mücadelesi veriyor. Bununla birlikte hiç kuşku yok ki, ulusumuzun üstesinden gelmek zorunda olduğu en büyük sorun kimliksizleştirilme ve özüne yabancılaştırılma sorunudur” ifadeleri yer aldı.

‘ATATÜRK'E SALDIRILARA TANIK OLUYORUZ’

Son yıllarda Atatürk’e ve devrimlerine yönelik haksız, yanlış ve eleştiri sınırlarını aşıp aşağılama kertesine varan saldırılara tanık olunduğunun altı çizilen bildirgede “Bu saldırılar her yurtseveri üzen, ulusun ve ülkenin esenlik ve barışına ağır zararlar veren alçaklık örnekleri olarak toplumsal belleğimize kazınmaktadır. Sergilenen çıyanlıkları unutmamız kesinlikle olanaksızdır” denildi. Ayrıca açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Atatürk ilke ve devrimleri, bilimi, aklı, çağdaşlığı ve uygarlığı temel alan içeriğiyle toplumsal birlik ve esenliğimizin güvencesidir. Bu nedenle, din, mezhep, cemaat, etnik köken gibi yapılar kullanılarak ulusal birlik ve bütünlüğümüzü yok etmek ve toplumsal esenliğimizi bozmak hedefiyle yürütülen sinsi çabaların amacına ulaşmasını engellemek için tutunacağımız sağlam dal bellidir. Bu dal temelinde laikliğin ve ulusal kimliğimizin bulunduğu Atatürkçü düşünce ile yoğrulan Cumhuriyet değerleridir.”