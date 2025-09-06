İlçe kongrelerinin iptal kararını ‘kanununsuzluk’ diyerek bozan YSK ters köşe yaptı: CHP’ye bir kabul bir ret

CHP, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ihtiyati tedbir kararına dayanılarak, bu ilçelerde kongre yapılamayacağı yönündeki kararlarını önceki gün YSK’ye taşımıştı. YSK, CHP’nin başvurusunu dün gündemine aldı. YSK'nin toplantısı 2 saat sürdü.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, “Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurma kararları ‘tam kanunsuzluk’ nedeni ile kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir” dedi. YSK’nin verdiği kongrelerin devam edeceğine yönelik karar emsal niteliği taşırken, Yener, İstanbul İl Yönetimi’nin kayyumda kalacağını da açıkladı.

Yener, "CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir" dedi.

DİĞER İLÇELERDEKİ DURDURULMA KARARLARI DA KALDIRILDI

CHP'nin, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin kararlarına yönelik başvurusu da ayrı bir toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Kurul, söz konusu kararların kaldırılmasına karar verdi.

'KURULTAY SÜRECİ DEVAM EDECEK'

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, “İki şey dedi YSK burada. YSK, ‘Mahkeme bu konuda karar vermeye yetkili değildir. Bu nedenle ilçe seçim kurulları, başlamış olan kurultay sürecine devam edebilir’ dedi.

Mahkemenin, asli hukukun verdiği karara yönelik de, ‘Bu Asli Hukuk Mahkemesi’nin verdiği bir karardır. Bunun prosedürleri var, itiraz edersiniz, istinafa gider. Ama YSK olarak bu konuda değerlendirme yapamam’ dedi. Biz hep eleştiriyoruz ya, bir asli hukuk mahkemesi seçimle ilgili karar vermemeliydi, verilen kararlar yanlış, seçim yargısıyla ilgili tek yetkili yer YSK’dir diye. Tam bu dediğimiz şeyi tersten YSK söyledi. YSK, ‘Benim yetki alanıma giren bir alanda asli hukuk karar veremez, asli hukukun verdiği karara yönelik de ben değerlendirme yapamam’ dedi” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Kulislerde 15 Eylül'de kurultay davasından 'mutlak butlan' kararı çıkması hâlinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçme görevini kabul edeceği iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun mahalleden başlayarak kurultaya kadar bütün delegelerin yeniden belirlenmesini istediği, CHP'yi bunların sonucunda kurultaya götüreceği belirtiliyordu. Bu sürenin ise yaklaşık 1,5-2 yıl sürebileceği konuşuluyordu. YSK'nin kararıyla Kılıçdaroğlu’nun hayalleri suya düşmüş oldu. Köroğlu, “Bu son verilen karar kurultay sürecinin, ilçe seçimlerinin yapılmaya devam etmesi anlamına geldiği için Kemal Bey’in dediği gibi ‘iki yıla yayarım baştan başlatırım’ değil, mevcut kurultay sürecinin devam ettirilmesi gerekecek” dedi.

‘İSTANBUL’DAKİ HAKİMLERLE İLGİLİ GÖREV SUÇU OLUŞTURUR’

YSK'nın kararını değerlendiren Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, AYM’nin kararlarını anımsattı. Aktan, “Kongre sürecini mahkemeler durduramaz. Kongrelerin devam edeceğine dair karar seçim hukukunu ilgilendirir. YSK'nin verdiği karar doğrudur” dedi. İstanbul İl Yönetimi’nin kayyumda kalmasına yönelik kararı da yorumlayan Aktan, “Tedbir kararıyla ilgili ise normal prosedür işler. O karara göre itirazlar vardır. İtirazlar kabul edilmezse istinaf yolu vardır. İstinaflardan sonra temyiz yoluna da gidilebilir” ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyum kararı verme yetkisi olmadığına dikkat çeken Aktan, “O kararı veren kişiler için de sorumluluk getirir. Yargıtay’ın o yönde kararı vardır. Karara Ankara’nın bakması lazım. İstanbul mahkemesinin kayyum kararı vermesi, ilgili hakimlere ilişkin görev suçu oluşturur. Muhtemelen şikayetlere konu olunca HSK soruşturma izni verir. Vermek durumunda” diye konuştu.