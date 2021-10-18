İlçe milli eğitim müdüründen okul müdürüne: “Sen nasıl benim verdiğim cezaya itiraz edersin

18 Ekim 2021 Pazartesi, 09:32

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uyarma cezası alan bir okul müdürünün cezaya yaptığı itiraz sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından karşı karşıya kaldığı durumu anlattı.

Genel Başkan Geylan, olayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şöyle anlattı:

"Bir köy okulumuzun müdürü,dandikten bir konudan dolayı aldığı uyarma cezasına itiraz hakkını kullanır. İlçe milli eğitim müdüresi ise“Sen nasıl benim verdiğim cezaya itiraz edersin?” diyerek çok celallenir ve takip eden Pazar günü okulu basmaya gider.

Bir köy okulunda olduğunu unutarak, cam pervazındaki tozdan, okulun bahçesindeki boş şişelerden dolayı okul müdürünü paylar ve peşi peşine soruşturmaları sıralar. Yazıklar olsun! Köy okulunda, köy çocuklarımızın eğitimi için fedakarca görev yapan bir eğitimciyi, takdir ve motive etmek yerine, hakaretlerle tahkir eden bu anlamsız egolarla mı 2023’e yürüyeceğiz?"

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer'e seslenen Geylan, "Sayın Mahmut Özer’den beklentimiz; devletin makamlarını ebedi müktesebatları olarak gören böylesi arazlı yöneticilerden MEB’i kurtarmasıdır. Aksi taktirde boşa kürek çekmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.