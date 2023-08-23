İletişim Başkanlığı, 3 yıl önce karar verilen internet sitesini hala aktif hale getiremedi

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, AKP’nin devletleşme noktasında kritik bir pozisyon aldığını belirterek “Anlaşılan parti propagandası artık her şeyin üstünde konumlandırılacak” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de üç yıl önce yayımlanan genelge gereğince İletişim Başkanlığı’nın eşgüdümünde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarını içeren kararlar alınmıştı.

Başkanlıkta oluşturulacak bir kurul tarafından planlanıp yürütülecek etkinliklerde kullanılacak her türlü belgenin “www.yuzuncuyil. gov.tr” adresli sitede yayımlanması ve tüm kamu kurum ve kuruluşların resmi yazışmalarında kullanılması için kurumsal kimliğe uygun “100. Yıl Logosu’nun” oluşturulması gerektiği bildirilmişti.

Ancak Cumhuriyetin 100. yılının 8. ayında olmamamıza karşın, site hâlâ aktif hale getirilmedi. Sitenin uzantısı çevrimiçi arandığında yurttaşların karşısına “Kurumsal kimlik şu anda hazırlık aşamasındadır. En kısa sürede web sitemize eklenecektir” yazısı çıkıyor. AKP’nin 2023 seçimleri için oluşturduğu “Türkiye Yüzyılı” propagandası kapsamında yapılan “Türkiye Yüzyılı Logosu” ve vizyonunu içeren propagandalar ise her kuruma entegre edilmiş durumda. Buna göre parti propagandası için bir site de oluşturulurken, 100 ışık süzmesinin yansıdığı hilal ve içinde 16 küçük yıldız ile bir büyük yıldızın bulunduğu logo “Dünyada ‘Türkiye Yüzyılının’ bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kurulmaktadır” ifadesiyle açıklanıyor.

‘AHLAKİ DEĞİL’

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdem, Türkiye Yüzyılı üzerinden cumhuriyetin 100. yılının geçiştirilmesinin ahlaki olmadığını belirten Erdem, “Burada borçlu olunan tek kurum cumhuriyettir. Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının görünür biçimde yer aldığı kampanya ile hiçbir siyasi partiyi kampsamayacak bir kutlama yapmak gerekir. Emperyalizme karşı silahla kazanılmış zaferimizi ve kurucu liderimizi görmezden gelen bir propaganda devlete yakışmaz” ifadelerini kullandı.