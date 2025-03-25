İletişim Başkanlığı, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasını yalanladı
Gazeteci Can Ataklı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
İletişim Başkanlığı, gazeteci Can Ataklı'nın, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiasını yalanladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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