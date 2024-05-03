İletişim Başkanlığı yalanlamıştı: Mahkeme trol hesapları kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Tamamen gerçek dışıdır” dediği Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren bazı trol hesaplarına yönelik kapatma kararı alındı.
Yazarımız Barış Terkoğlu, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren trol hesaplarına yönelik kapatma talebinin yargıda kriz yarattığını; kulislerde konuşulanlara göre Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildiğini aktarmıştı.
Terkoğlu’nun söz konusu haberine ilişkin Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı, “İddialar tamamen gerçek dışıdır” açıklaması yapmıştı.
Örgütün mağdur ettiği isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve
Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla söz konusu bazı hesaplar hakkında erişim
engeli kararı taleplerinin kabul edilmesi dikkat çekti. Avukatların talebini
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kabul
etti.
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