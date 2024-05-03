İletişim Başkanlığı yalanlamıştı: Mahkeme trol hesapları kapatma kararı aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Tamamen gerçek dışıdır” dediği Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren bazı trol hesaplarına yönelik kapatma kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:55
İletişim Başkanlığı yalanlamıştı: Mahkeme trol hesapları kapatma kararı aldı
Abone Ol google-news

Yazarımız Barış Terkoğlu, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren trol hesaplarına yönelik kapatma talebinin yargıda kriz yarattığını; kulislerde konuşulanlara göre Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildiğini aktarmıştı.

Terkoğlu’nun söz konusu haberine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “İddialar tamamen gerçek dışıdır” açıklaması yapmıştı.

Örgütün mağdur ettiği isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla söz konusu bazı hesaplar hakkında erişim engeli kararı taleplerinin kabul edilmesi dikkat çekti. Avukatların talebini İstanbul  1. Sulh Ceza Hakimliği kabul etti.

 

 



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası
Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi

Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi
Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu
Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İşte sebebi…

Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İşte sebebi…
Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Padişah olamayacaksın'

Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Padişah olamayacaksın'
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu
Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'

Yazarımız Barış Terkoğlu'na hapis cezası... Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye…'
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri