İletişim Başkanlığı yalanlamıştı: Mahkeme trol hesapları kapatma kararı aldı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:55

Güncelleme: 03.05.2024 - 19:55

Yazarımız Barış Terkoğlu, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren trol hesaplarına yönelik kapatma talebinin yargıda kriz yarattığını; kulislerde konuşulanlara göre Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildiğini aktarmıştı.

Terkoğlu’nun söz konusu haberine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “İddialar tamamen gerçek dışıdır” açıklaması yapmıştı.

Örgütün mağdur ettiği isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla söz konusu bazı hesaplar hakkında erişim engeli kararı taleplerinin kabul edilmesi dikkat çekti. Avukatların talebini İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kabul etti.