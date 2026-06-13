İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: ‘Yaptığı çok açık bir işbirlikçilik’

CHP'nin seçilmiş Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlke TV'ye konuk olan Cihaner, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun son dönemde attığı adımları değerlendiren Cihaner, “Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları objektif olarak iktidarcılıktır. Çok açık bir işbirlikçiliktir” ifadelerini kullandı.

İlhan Cihaner mutlak butlan kararıyla atanan yönetime tepkisini “İktidara dair tek söz söylenmiyor. Sanki Türkiye’nin tek derdi, Cumhuriyet Halk Partisi’nde hangi delegenin oğlu hangi belediyede işe girmiş gibi, bunun üzerinden siyaset kurmaya çalışıyorlar.” diye gösterdi.2016’da, halen cezaevinde olan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde Kılıçdaroğlu’nun verdiği desteği hatırlatan İlhan Cihaner, “Kılıçdaroğlu’na bugün sorsanız, dokunulmazlıkların kaldırılması kararım doğruydu diyecek. Çünkü Parti Meclisi’nde hiçbir zaman buna dair bir özeleştiri de getirmedi” diye kaydetti.