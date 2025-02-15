İliç faciasında hayatını kaybeden işçinin eşine para teklif edilmiş

Yayınlanma: 15.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 15.02.2025 - 16:45

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız, yaşananlara tepki gösterdi. Yıldız, kendilerine para teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediklerini belirterek, “Yetkili şirketten kimse tutuklanmadı. Bu bir iş kazası değil, cinayet” dedi.

Yıldız, yetkililerin olayın üzerini kapatmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için hayat diye bir şey yok. Bize bu süre içerisinde sus payı olarak para teklif ettiler, kabul etmedik. Yetkili şirketten kimse tutuklanmadı, konuyu uluslararası mahkemeye kadar götüreceğiz. Normal bir kaza değil bu... Bu olayın üstü kapatılmasın, iş kazası değil, cinayet bu."

"O FACİAYLA HAYATIM ALTÜST OLDU"

Yaşanan faciayla birlikte hayatlarının altüst olduğunu belirten Gamze Yıldız, bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bıraktığınız gibiyiz. Zaten bilirkişinin yayınlanmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Murat Kurum’un suçlu bulunmaması, yetkililerin ‘kader’ diyerek susmaları... Eşimle 1,5 yıldır evliydik. Aklında sürekli tazminatını alıp çıkmak vardı ama o faciayla hayatım altüst oldu. Büyük bir hevesle kurduğum evime bile gidemiyorum."

İLK DURUŞMA 17 MART'TA

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve geçen ay kabul edilen iddianamede, 43 sanıktan 12’sinin asli, 31’inin ise tali kusurlu olduğu belirtilerek tüm sanıkların “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi. Davanın ilk duruşmasının 17 Mart’ta görüleceği açıklandı.