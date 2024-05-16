İliç faciasından sorumlu maden şirketine karşı yatırımcılar harekete geçti: SSR Mining’e yeni davalar

Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta siyanürlü toprak kaymasının meydana geldiği Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde yığının altında kalan işçileri arama çalışmaları sürerken Anagold Madencilik’in ana ortağı SSR Mining’e art arda dava açılıyor.

Mert Öner
Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00
İliç faciasından sorumlu maden şirketine karşı yatırımcılar harekete geçti: SSR Mining’e yeni davalar
Abone Ol google-news

Toprağın altında kalan dokuz işçiden dördünün cansız bedenine ulaşılmıştı, beş işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet, SSR Mining’e yatırımcıları tarafından “Menkul kıymetler dolandırıcılığı” suçlamasıyla ABD’de Colorado Bölge Mahkemesi’nde toplu dava açıldığını gündeme getirmişti.

ABD’de NASDAQ, Kanada’da Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketin 8 Mayıs’ta yayımladığı “2024 1. Çeyrek Raporu”na göre şirkete ve ilgili yetkililerine dördü Kanada biri de ABD’de olmak üzere benzer suçlamalarla beş dava daha açıldığı öğrenildi. Raporda şirketin dava süreçlerinde “henüz belirlenemeyen miktarda cezalara çarptırılabileceği” belirtilirken 2024’ün ilk üç ayında “Çöpler olayı kapsamında 15.3 milyon ABD doları ‘beklenmeyen durum ve diğer hukuki meseleler” harcaması yapıldığı belirtildi. Konu hakkında ulaştığımız bir şirket yetkilisi rapora işaret ederek yorum yapmadı. Şirketin İliç faciası öncesi yaklaşık 1.9 milyar doları olan piyasa değeri raporun açıklanmasının ardından 1 milyar dolar civarında seyrediyor.

GÖREVLERİNİ YAPMADILAR

Kanada Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesi’ne dosyalanan bir toplu davada şirketin yöneticilerinin SSR Mining’in iş ve risk yönetimi üzerinde yönetim ve gözetim görevlerini ihlal ettiği, bu denetimsizliğin Çöpler Madeni’nde yaşanan “trajik” heyelana neden olduğu, ihlaller sonucu şirketin piyasa değerinin çakılarak hissedarların büyük zararlara uğramasına neden olduğu belirtildi. Yine aynı mahkemeye sunulan başka bir davada ise şirkete liç yığınının kapasitesinin aşıldığının kamuoyuna açıklanmadığı, dolayısıyla hissedarların alakalı risklerden haberdar edilmediği suçlaması yöneltildi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'de gergin il başkanları toplantısı: Erdoğan’dan ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi!

AKP'de gergin il başkanları toplantısı: Erdoğan’dan ‘çalışmıyorsunuz’ tepkisi!
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor
Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak

Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!
Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’

Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’
Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!

Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!
Saray'da 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesi... Ankara'da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile toplantı yaptı

Saray'da 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesi... Ankara'da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile toplantı yaptı
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!