İliç faciasından sorumlu maden şirketine karşı yatırımcılar harekete geçti: SSR Mining’e yeni davalar

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

Toprağın altında kalan dokuz işçiden dördünün cansız bedenine ulaşılmıştı, beş işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet, SSR Mining’e yatırımcıları tarafından “Menkul kıymetler dolandırıcılığı” suçlamasıyla ABD’de Colorado Bölge Mahkemesi’nde toplu dava açıldığını gündeme getirmişti.



ABD’de NASDAQ, Kanada’da Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketin 8 Mayıs’ta yayımladığı “2024 1. Çeyrek Raporu”na göre şirkete ve ilgili yetkililerine dördü Kanada biri de ABD’de olmak üzere benzer suçlamalarla beş dava daha açıldığı öğrenildi. Raporda şirketin dava süreçlerinde “henüz belirlenemeyen miktarda cezalara çarptırılabileceği” belirtilirken 2024’ün ilk üç ayında “Çöpler olayı kapsamında 15.3 milyon ABD doları ‘beklenmeyen durum ve diğer hukuki meseleler” harcaması yapıldığı belirtildi. Konu hakkında ulaştığımız bir şirket yetkilisi rapora işaret ederek yorum yapmadı. Şirketin İliç faciası öncesi yaklaşık 1.9 milyar doları olan piyasa değeri raporun açıklanmasının ardından 1 milyar dolar civarında seyrediyor.



GÖREVLERİNİ YAPMADILAR

Kanada Britanya Kolumbiyası Yüksek Mahkemesi’ne dosyalanan bir toplu davada şirketin yöneticilerinin SSR Mining’in iş ve risk yönetimi üzerinde yönetim ve gözetim görevlerini ihlal ettiği, bu denetimsizliğin Çöpler Madeni’nde yaşanan “trajik” heyelana neden olduğu, ihlaller sonucu şirketin piyasa değerinin çakılarak hissedarların büyük zararlara uğramasına neden olduğu belirtildi. Yine aynı mahkemeye sunulan başka bir davada ise şirkete liç yığınının kapasitesinin aşıldığının kamuoyuna açıklanmadığı, dolayısıyla hissedarların alakalı risklerden haberdar edilmediği suçlaması yöneltildi.

