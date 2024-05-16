İliç faciasından sorumlu maden şirketine karşı yatırımcılar harekete geçti: SSR Mining’e yeni davalar
Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta siyanürlü toprak kaymasının meydana geldiği Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde yığının altında kalan işçileri arama çalışmaları sürerken Anagold Madencilik’in ana ortağı SSR Mining’e art arda dava açılıyor.
Toprağın altında
kalan dokuz işçiden dördünün
cansız bedenine ulaşılmıştı, beş
işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet, SSR Mining’e
yatırımcıları tarafından “Menkul
kıymetler dolandırıcılığı”
suçlamasıyla ABD’de Colorado
Bölge Mahkemesi’nde toplu
dava açıldığını gündeme
getirmişti.
ABD’de NASDAQ, Kanada’da
Toronto Menkul Kıymetler
Borsası’nda işlem gören şirketin
8 Mayıs’ta yayımladığı “2024 1.
Çeyrek Raporu”na göre şirkete ve
ilgili yetkililerine dördü Kanada
biri de ABD’de olmak üzere
benzer suçlamalarla beş dava
daha açıldığı öğrenildi. Raporda
şirketin dava süreçlerinde
“henüz belirlenemeyen miktarda
cezalara çarptırılabileceği”
belirtilirken 2024’ün ilk üç
ayında “Çöpler olayı kapsamında
15.3 milyon ABD doları
‘beklenmeyen durum ve diğer
hukuki meseleler” harcaması
yapıldığı belirtildi. Konu hakkında
ulaştığımız bir şirket yetkilisi
rapora işaret ederek yorum
yapmadı. Şirketin İliç faciası
öncesi yaklaşık 1.9 milyar doları
olan piyasa değeri raporun
açıklanmasının ardından 1 milyar
dolar civarında seyrediyor.
GÖREVLERİNİ YAPMADILAR
Kanada Britanya Kolumbiyası
Yüksek Mahkemesi’ne
dosyalanan bir toplu davada
şirketin yöneticilerinin SSR
Mining’in iş ve risk yönetimi
üzerinde
yönetim
ve gözetim
görevlerini
ihlal ettiği, bu
denetimsizliğin
Çöpler
Madeni’nde
yaşanan
“trajik” heyelana
neden olduğu, ihlaller
sonucu şirketin
piyasa değerinin
çakılarak hissedarların
büyük zararlara
uğramasına neden
olduğu belirtildi.
Yine aynı mahkemeye
sunulan başka bir
davada ise şirkete liç
yığınının kapasitesinin
aşıldığının kamuoyuna
açıklanmadığı, dolayısıyla
hissedarların alakalı
risklerden haberdar edilmediği
suçlaması yöneltildi.
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