İliç faciasının yıl dönümü... Özgür Özel: 'Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan İliç katliamının yıl dönümünde yaşamını yitiren 9 işçimizi rahmetle anıyorum. Göz göre göre gelen felakete neden olan siyasi sorumlular hala korunuyor.

Aynı tabloyu Soma’da da gördük, Ermenek’te de… Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü “kader” değil! Sorumlular adalet önüne çıkana kadar bu meselenin peşini bırakmayacağız."