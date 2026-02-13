Cumhuriyet Gazetesi Logo
İliç faciasının yıl dönümü... Özgür Özel: 'Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil'

İliç faciasının yıl dönümü... Özgür Özel: 'Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil'

13.02.2026 12:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İliç faciasının yıl dönümü... Özgür Özel: 'Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü 'kader' değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan İliç katliamının yıl dönümünde yaşamını yitiren 9 işçimizi rahmetle anıyorum. Göz göre göre gelen felakete neden olan siyasi sorumlular hala korunuyor.

Aynı tabloyu Soma’da da gördük, Ermenek’te de… Bu ülkede hiçbir emekçinin ölümü “kader” değil!  Sorumlular adalet önüne çıkana kadar bu meselenin peşini bırakmayacağız."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Facia #İliç