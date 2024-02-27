İliç’te dördüncü fazın açılmasına dönemin çevre bakanı izin vermiş: Onay yine Murat Kurum’dan!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 04:00

Erzurum’un İliç ilçesinde 13 Şubat’ta siyanürle altın ayrıştırılan Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan facia sonrası toprak altında kalan işçilere hâlâ ulaşılamadı.

Madeni işleten Anagold Şirketi’ne verilen ÇED raporu ve kapasite artırım izni ise tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç’te yığın liçi onayını dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un verdiğini belgesiyle ortaya koydu.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı, 13 Eylül 2022 tarihli Çevre Bakanlığı belgesine işaret etti.

Belgede “Anagold Mad. San. ve Tic. AŞ tarafından sürdürülmekte olan madencilik faaliyetleri kapsamında koordinatları verilen maden atığı depolama tesisi/ yığın liçi sahası yazımızla maden atığı depolama tesisi/yığın liçi onay belgesi verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Belgenin dönemin bakanı Kurum adına Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan tarafından imzalandığı görüldü.

Yavuzyılmaz belgenin üzerine “Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik” notunu düştü.

Madeninin kapasitesinin uzmanların uyarılarına rağmen Kurum tarafından ikinci defa artırıldığı ortaya çıkmıştı.

