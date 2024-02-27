İliç’te dördüncü fazın açılmasına dönemin çevre bakanı izin vermiş: Onay yine Murat Kurum’dan!

CHP’li Yavuzyılmaz, felaketin yaşandığı yığın İliç sahasının “çamur olarak akan 4. fazına ait belgelerde Murat Kurum’un onayı bulunduğunu” söyledi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
İliç’te dördüncü fazın açılmasına dönemin çevre bakanı izin vermiş: Onay yine Murat Kurum’dan!
Abone Ol google-news

Erzurum’un İliç ilçesinde 13 Şubat’ta siyanürle altın ayrıştırılan Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan facia sonrası toprak altında kalan işçilere hâlâ ulaşılamadı.

Madeni işleten Anagold Şirketi’ne verilen ÇED raporu ve kapasite artırım izni ise tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç’te yığın liçi onayını dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un verdiğini belgesiyle ortaya koydu.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı, 13 Eylül 2022 tarihli Çevre Bakanlığı belgesine işaret etti.

Belgede “Anagold Mad. San. ve Tic. AŞ tarafından sürdürülmekte olan madencilik faaliyetleri kapsamında koordinatları verilen maden atığı depolama tesisi/ yığın liçi sahası yazımızla maden atığı depolama tesisi/yığın liçi onay belgesi verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Belgenin dönemin bakanı Kurum adına Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan tarafından imzalandığı görüldü.

Yavuzyılmaz belgenin üzerine “Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik” notunu düştü.

Madeninin kapasitesinin uzmanların uyarılarına rağmen Kurum tarafından ikinci defa artırıldığı ortaya çıkmıştı. 


Deniz Yavuzyılmaz haberleri Murat Kurum haberleri

İlgili Haberler

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'
CHP'den çok sert 'Murat Kurum' tepkisi: 'Hukukun olduğu ülkede ölüme sebebiyet vermekten yargılanır'

CHP'den çok sert 'Murat Kurum' tepkisi: 'Hukukun olduğu ülkede ölüme sebebiyet vermekten yargılanır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü

Memleket Partisi’nden aday olan Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü
Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı
Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 26 Şubat 2024 altın fiyatları...
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?

Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?
Apple, Microsoft Bing’i mi satın alıyor?

Apple, Microsoft Bing’i mi satın alıyor?
Cumhurbaşkanı imzaladı: Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostu yeniden atandı

Cumhurbaşkanı imzaladı: Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostu yeniden atandı
İnsanlık ölmedi! 100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi

İnsanlık ölmedi! 100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi