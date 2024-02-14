İliç'teki maden faciasının ardından Meclis'teki Maden Kanunu görüşmesi ertelendi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:24

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:32

Meclis Genel Kurulu’nda enerji yasalarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifleri üzerine bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılması öngörülen görüşmeler Erzincan İliç Çöpler Madeni’ne ait pasa alanında yaşanan göçük nedeniyle ertelendi.

Halk TV'nin aktardığına göre görüşmelerin ertelenmesi kararı parti gruplarının ortak teklifi ile alındı.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Enerji piyasasına ilişkin 15 maddelik bir torba yasa teklifi ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımına dair düzenlemeler içeriyor.

Yedi ayrı kanunda değişiklik öngören yeni torba kanun maden, doğal gaz, yenilenebilir enerji patronları için pek çok avantaj sağlıyor. Sunulan torba kanun teklifinin kabul edildiği durumda: