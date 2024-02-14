İliç'teki maden faciasının ardından Meclis'teki Maden Kanunu görüşmesi ertelendi

Erzincan İliç’te altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması faciası gündemdeyken, Meclis’teki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanımı ile ilgili Maden Kanunu’nda değişikliğin öngörüldüğü yasa görüşmesi ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:24
İliç'teki maden faciasının ardından Meclis'teki Maden Kanunu görüşmesi ertelendi
Abone Ol google-news

Meclis Genel Kurulu’nda enerji yasalarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifleri üzerine bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılması öngörülen görüşmeler Erzincan İliç Çöpler Madeni’ne ait pasa alanında yaşanan göçük nedeniyle ertelendi. 

Halk TV'nin aktardığına göre görüşmelerin ertelenmesi kararı parti gruplarının ortak teklifi ile alındı.

Göz Atın
Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!

Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!
Meteoroloji açıkladı: 26 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Enerji piyasasına ilişkin 15 maddelik bir torba yasa teklifi ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımına dair düzenlemeler içeriyor.

Yedi ayrı kanunda değişiklik öngören yeni torba kanun maden, doğal gaz, yenilenebilir enerji patronları için pek çok avantaj sağlıyor. Sunulan torba kanun teklifinin kabul edildiği durumda:

  • Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek.
  • Kıyı Kanunu’nda yapılacak değişiklikle göller üzerinde de imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.
  • Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30’u kadar desteklenecek.
  • Maden işletmek için rapor gerekmeyecek. Şirketlere birden çok kaynak izni, lisanssız da üretim yapılabilecek.  Enerji alımında dövize dönüş sağlanacak.
  • Lisansı dolan tesisler farkı ödeyerek lisans alabilecek. Afet bölgesinde elektrik kurulun belirleyeceği şartlarla sağlanacak. Kamulaştırmada ödenen bedel düşecek.
  • Nükleer sızıntıda tesisi işletenin sorumluluğu olmayacak.
 

İliç haberleri Erzincan haberleri maden haberleri

İlgili Haberler

Sabıkalı madendeki toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kaldı: Göz göre göre facia!

Sabıkalı madendeki toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kaldı: Göz göre göre facia!
İliç maden faciası göz göre göre yaşanmış

İliç maden faciası göz göre göre yaşanmış
İliç'teki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia: Erzincan'daki maden şirketi, 2016'da 'halk şikayetçi olmasın' diye para verdi

İliç'teki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia: Erzincan'daki maden şirketi, 2016'da 'halk şikayetçi olmasın' diye para verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek

Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!