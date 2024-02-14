İliç'teki maden faciasının ardından Meclis'teki Maden Kanunu görüşmesi ertelendi
Erzincan İliç’te altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması faciası gündemdeyken, Meclis’teki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanımı ile ilgili Maden Kanunu’nda değişikliğin öngörüldüğü yasa görüşmesi ertelendi.
Meclis Genel Kurulu’nda enerji yasalarında değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifleri üzerine bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılması öngörülen görüşmeler Erzincan İliç Çöpler Madeni’ne ait pasa alanında yaşanan göçük nedeniyle ertelendi.
Halk TV'nin aktardığına göre görüşmelerin ertelenmesi kararı parti gruplarının ortak teklifi ile alındı.
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DÜZENLEMEDE NELER VAR?
Enerji piyasasına ilişkin 15 maddelik bir torba yasa teklifi ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımına dair düzenlemeler içeriyor.
Yedi ayrı kanunda değişiklik öngören yeni torba kanun maden, doğal gaz, yenilenebilir enerji patronları için pek çok avantaj sağlıyor. Sunulan torba kanun teklifinin kabul edildiği durumda:
- Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Sıvılaştırma tesislerinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık görüşü alınarak kurul tarafından belirlenecek.
- Kıyı Kanunu’nda yapılacak değişiklikle göller üzerinde de imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.
- Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Bakanlık tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30’u kadar desteklenecek.
- Maden işletmek için rapor gerekmeyecek. Şirketlere birden çok kaynak izni, lisanssız da üretim yapılabilecek. Enerji alımında dövize dönüş sağlanacak.
- Lisansı dolan tesisler farkı ödeyerek lisans alabilecek. Afet bölgesinde elektrik kurulun belirleyeceği şartlarla sağlanacak. Kamulaştırmada ödenen bedel düşecek.
- Nükleer sızıntıda tesisi işletenin sorumluluğu olmayacak.
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