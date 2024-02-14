İliç maden faciası göz göre göre yaşanmış

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:36

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu Anagold Altın Madeni’nde siyanürlü toprak kaydı. Resmi rakamlara göre; 9 işçiye ulaşılamazken, Haluk Levent bir işçinin kendi imkanlarıyla çıktığını duyurdu. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işçilerin Erzincan İliç'teki facianın sabahında işçilerin amirlerini uyardığını açıkladı.

"İŞÇİLER AMİRLERİNİ UYARMIŞ"

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Birkaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Siyanürlü saha çöküyor."