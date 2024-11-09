İlk 10 ayda 343 kadın öldürüldü

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ilk 10 ayda 343 kadın öldürüldü. Bu yıl öldürülen en az 36 kadının ise polis veya savcılığa başvurmasına karşın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cumhuriyet konuya ilişkin platform temsilcilerinden Nuran Karahan ile konuştu.

“Bu veri kadınların haklarının farkında olduğunu, özgürlük mücadelesi verdiklerini gösteriyor” diyen Karahan, “Kadınlar başvurabilecekleri tüm mercilere başvuruyorlar, 6284 sayılı Kadınları Şiddetten Koruma Kanunu’ndan yararlanmak istiyorlar. Ancak ya o kapılardan hukuksuzca geri çevriliyorlar ya da tedbir kararları çıkartılsa da etkin uygulanmıyor. Tarihimiz öldürüldükten sonra çantasından koruma kararı çıkan, elektronik kelepçe olmasına rağmen failler serbest gezebildiği için artık aramızda olmayan, kolluk kuvvetleri “uğraşmak istemediği” için öldürülen kadınları da yazacak” dedi.

CEZASIZLIK VURGUSU

Karahan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Siyasi iktidar, kadınlar en çok evlerinde öldürülürken ‘kutsal aile’ politikalarını uyguladığı, en yakınları tarafından öldürülürken o evlerdeki erkeklere reislik vaat ettiği için öldürülüyorlar. Hukuki düzen harap edildiği, ceza kanunları adil şekilde uygulanmadığı ve cezasızlık yaygınlaştığı için öldürülüyorlar. Burada şiddet açığa çıktığından 6284’ün kadınlar için, cumhurbaşkanının da deyimiyle, “çelik kalkan” olması gerekir. Ancak yetkililer yalnızca o çelik kalkanı bir köşede unutturmak iradesini gösteriyorlar. Biz 6284’ü uygulatmak ve kadınlar yaşatmak için seferberliğimize devam edeceğiz.” Öte yandan ekim ayında öldürülen 48 kadının 31’inin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.