İlk afette sınıfta kaldı: ‘5 yıldızlı otel konforunda’ diye tanıtılan Etlik Şehir Hastanesi’ni su bastı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Hasta garantili Etlik Şehir Hastanesi, 8 ay önce açılmasının ardından Ankara’nın köklü hastanelerinin kapatılmasının gündeme gelmesi nedeniyle kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, açılışında övgüyle bahsettiği ve iktidara yakın medya kuruluşlarının da “5 yıldızlı otel konforunda” olduğunu iddia ettiği Etlik Şehir Hastanesi’ni ilk sel felaketinde su bastı. Ankara’da önceki gün meydana gelen sağnak yağışın afete dönmesiyle hastanenin fizik tedavi bölümünün ön ve arka kapıları ile çatısından su basarken ortalık çamur gölüne dönüştü. Önlem için konulan su tahliye motorları ise çalışmadı. Binanın eksi birinci katındaki tıbbi malzemeler ve ekipmanlar da su aldı, bazıları kullanılamaz hale geldi.

‘ENFEKSİYON RİSKİ VAR’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, yaşanan duruma ilişkin “Otel konforunda 5 yıldızlı hastanelerin, gecekondu gibi kapısından bacasından su ve çamur basıyor. Önlem için yapılan ekipmanın çalışmaması ve binanın çatısından su akması yüklenici firmanın eksik işlemlerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, hastaların enfeksiyon riski olduğuna da vurgu yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da binanın yanlış yere yapıldığını ifade etti.

