İlk görüntüler geldi... Saray'da Erdoğan-Colani görüşmesi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:01

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:01

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin lideri Muhammed El Colani (Ahmed El Şara) Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan Colani'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurusunda davetin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı vurgulanmıştı.

Saray'daki görüşmede, "Suriye’deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı, ülkedeki ekonomi, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceği" paylaşıldı.



