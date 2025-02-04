İlk görüntüler geldi... Saray'da Erdoğan-Colani görüşmesi
Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Muhammed El Colani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin lideri Muhammed El Colani (Ahmed El Şara) Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan Colani'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurusunda davetin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı vurgulanmıştı.
Saray'daki görüşmede, "Suriye’deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı, ülkedeki ekonomi, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceği" paylaşıldı.
Etiketler: #Colani #Recep Tayyip Erdoğan #suriye
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