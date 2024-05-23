İlk gündem rezerv alanlar

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:16

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ölü seçmenlere oy kullandırıldığını söylediği Hatay’da YSK’ye yaptıkları itirazların kabul edilmemesi üzerine, belediyede AKP yönetimine geçen Hatay’daki gelişmeleri takip etmek için Hatay’a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu oluşturduklarını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın başkanlığını yaptığı Çalışma Grubu, bu kapsamda bugün Hatay’a gidecek. Bölgede yapacakları çalışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ilk gündemlerinin “rezerv alan” sorunu olduğunu söyledi.

'HATAY, TÜM CHP'LİLERİN KİŞİSEL MESELESİ'

Şevkin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan bir yasa değişikliğiyle mevcut yerleşim alanlarının da rezerv yapı alanı ilan edilerek kamulaştırılabileceğini anımsattı. CHP lideri Özgür Özel’in grup toplantısında söylediği “Az hasarlı belirtilen yerlere son anda yıkım kararları verildiğini takip ediyor ve izliyoruz. Elbette zeminin inşaata mümkün olmadığı yerde, yerinde dönüşümle daha ilerideki oluşacak depremle yeniden faciayı çağırmayacağız. Ancak zemin etütleri sağlam olan yerde, rezerv alanlar ilan edilip, bir takım hak sahiplerinin hakkına el atmaya asla izin vermeyeceğiz. Hatay’da hak arayışlarının takipçisi olacağız. Çünkü Hatay Gazi’nin kişisel meselesidir. Tüm CHP’lilerin kişisel meselesidir” sözlerine gönderme yapan Şevkin, “Rezerv alan konusunda açıkça bir mülkiyet hakkı ihlali var. Hatay halkı bundan rahatsız. Baro ve benzeri demokratik kitle örgütlerinin rahatsızlıklarını belirten açıklamaları da var. Hak sahiplerinin kayıplarının olmaması için yerinde incelemeler yapacağız. Buna göre bir rapor hazırlayacağız” ifadelerini kullandı. Bölgeye ziyaretlerinin devam edeceğini de söyleyen Şevkin, bu kapsamda bölgedeki kitle örgütleriyle de temasta olacaklarını vurguladı. Şevkin, “Oradaki mağduriyetlerin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kamuoyunun dikkatini çekeceğiz ve resmi makamların bu konuda yapması gerekenleri yapmaları için zorlayacağız” diye konuştu.