Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlk icraatı bu oldu! AKP'ye geçer geçmez makam odasına Erdoğan portresi astı

İlk icraatı bu oldu! AKP'ye geçer geçmez makam odasına Erdoğan portresi astı

16.08.2025 14:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İlk icraatı bu oldu! AKP'ye geçer geçmez makam odasına Erdoğan portresi astı

CHP'den AKP'ye geçen ve rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, makamına Erdoğan'ın portresini astı.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini ve AKP'ye katıldığını bildirmişti.

Fazlaca AKP’nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı.

Image

ERDOĞAN ROZET TAKTI

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozet ile resmen AKP saflarına katılmış oldu.

Image

MAKAM ODASINA ERDOĞAN PORTRESİ ASTI

Fazlaca'nın ilk icraatı ise makam odasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu.

Image

O görüntüler sosyal medyada “Bu ne hız” yorumlarına sebep oldu.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Recep Tayyip Erdoğan