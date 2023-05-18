İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:40

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:55

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu.

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılabileceğine dair tahminini paylaştı.

SİNAN OĞAN'IN OY DAĞILIMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde açıkladı:

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez