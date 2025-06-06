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İlker Başbuğ'dan 'Hasan Akgün' paylaşımı: 'Hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum'

İlker Başbuğ'dan 'Hasan Akgün' paylaşımı: 'Hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum'

6.06.2025 16:29:00
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Haber Merkezi
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İlker Başbuğ'dan 'Hasan Akgün' paylaşımı: 'Hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum'

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımda "Vatanseverliğine ve Cumhuriyete olan sevdasına şahit oldum" dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le ilgili bir mesaj yayımladı. 

Akgün'ün tutuklanmasının ardından İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları yazdı: 

"Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı Hadımköy’deki tugay komutanlığım günlerinden beri tanırım. Bugüne kadar geçen 35 yılda Sayın Hasan Akgün’ün hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum. Kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşmanın önemini bize hatırlatan Kurban Bayramı’mızı bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum." 



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