İller Bankası kaynaklarında bir artış yapılmıyor, belediyeler maddi sıkıntı yaşıyor

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

Yerel seçimlerde belediye başkanlarının bütçelere aşırı yüklenmesi, belediye gelirlerinin genel anlamda düşmesi, birçok sorunu beraberinde getirmiş durumda. Enflasyon oranında gelirleri artmayan birçok belediye personel maaşlarını ödeyemez duruma geldi. AKP’li Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, son belediye meclisi toplantısında, maaşları ödeyemediklerini kabul etti. Çetin, İller Bankası’ndan gelen kaynakların personel giderinin üçte biri düzeyinde kaldığını söyledi.

Yaşanan ekonomik bunalım sonucunda uygulanan tasarruf genelgesinin belediyelere yansıması görülmeye başlandı. Birçok belediye seçim için propaganda döneminde fazla harcama yaptı. Bütçe gelirleri daralan bazı belediyelerin önümüzdeki dönemde temel giderleri karşılamakta zorlanması bekleniyor. Yaşanabilecek zorlukları en erken yaşayan belediyelerden birisi de AKP’li Tekirdağa Kapaklı Belediyesi. Belediye, seçimlerden sonra çalışanların maaşlarını ödeyemez duruma geldi. Son yapılan belediye meclis toplantısında AKP’li Başkan Mustafa Çetin yaşanılan zorlukları kabul etti. Çetin, maaş kriziyle ilgili şöyle konuştu: “Biz hiçbir dönemi böyle geçirmemiştik. İller Bankası’ndan belediyemize gelen ödemeler, maaşlarımızın neredeyse üçte birine tekabül etmektedir. Başka bir yere ödeme yapmamamıza rağmen gelen maddi imkânlar maalesef maaşların gecikmesine neden oldu. Çalışanlarımızın durumunu biliyorlar. Bu ay ikramiye ayıydı. Haziran aylarında sendika ile anlaşmaya göre Kurban Bayramı maaşını da ilaveten verecektik. Bu ay sıkıntılı geçecek. Gelir gider tablomuzun bizi üzdüğünü görüyoruz. İyileştirmek için gerekli girişimleri yapıyoruz. Kapaklı’nın potansiyelini değerlendirecek kaynakları vardır. Bu süreci atlatacağız.”