‘İmaj’ düzeltme çalışması yapan İYİ Parti’nin muhalif tavrını sürdürmesi bekleniyor

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

İYİ Parti kurmayları, partinin istifalar ve ihraçlar nedeniyle zedelendiği düşünülen imajını düzeltmek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Partide son dönem yaşanan istifalar “çürük elmaların temizlenmesi” olarak yorumlanıyor. Kurmaylar partinin “muhalif” kalma yönündeki iddiası üzerinde dururken partiden tartışmalı ayrılmayanlar ve parti hakkında olumsuz demeç vermeyenlerin partiye geri döndürülmesinin istendiğini kaydediyor.

‘LİYAKATSİZ’ LİSTELER

Parti kaynakları Meclis’in açılmasını takip eden dönemde partiden yeni istifa ve transferlerin olacağına da işaret ediyor. Bazı kurmaylar, 2023 genel seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesini ve “liyakatsiz” olduğu düşünülen temayül yoklamasını eleştiriyor. Partililer, istifa eden milletvekillerinden birçoğunun “hak etmeden” aday listesine girdiğini ve aday belirlemede tek kıstasın “maddi güç” olduğunu savunuyor. Başka partilere giden milletvekillerine yönelik “Çürük elmalardan temizleniliyor” yorumu yapılıyor.

Yeni yasama yılında partinin “muhalif” çizgisinden ödün vermeyeceğini vurgulayan kurmaylardan bazıları, 2028 genel seçimlerinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Yavaş’ın desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor. Söz konusu olasılıkta CHP ile yeniden bir ittifak kurulmasına kapı aralanacağı da kulislerde konuşuluyor.