İmam hatipte yılbaşı kutlamasına tepki paylaşımı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2025 - 04:00

Tokat İmam Hatip Lisesinin resmi sosyal medya hesabından yılbaşı gecesi 00.00’da Müslümanların yılbaşı kutlaması yapamayacağını dile getiren bir video paylaşıldı. Öğrencilerin konuştuğu videoda Müslüman birinin yılbaşı kutlaması yapamayacağı, çam ağacı süsleyemeyeceği, yeni yıldan değil de Allah’tan istek yapılacağı yönünde video çekilip paylaşıldı. Okulun koridorunda çekilen videoda öğrenciler birer cümle ile neden yılbaşı kutlamadıklarını sıraladı. Videoda şu ifadeler yer aldı: “Ben Müslümanım, yılbaşı ağacı değil ahlakımı süslerim.” “Yılbaşında Noel babanın geyiklerle gökyüzüne çıkığına değil, Hz. Peygamber’imizin Miraç’a yükseldiğine inanırım.”

Birçok yurttaş sosyal medyada “Siz kendi çöplüğünüzü temizleyin”, “İçlerindeki kin ve nefrete çocuklarımızı alet etmişler” diyerek tepki gösterdi. Eğitim Sen Tokat Şubesi Yönetim Kurulu Adına Başkan Ercan Özel şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerin milli eğitim temel kanununda belirtilen eğitim amaç ve ilkeleri dışındaki ideolojik amaçlarla görüntülü ve sesli propagandaya alet edilmeleri, çocuk istismarıdır.”

‘AYRIŞMA FİTİLİ’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay yayımlanan videonun toplumda ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı olduğunu ve nefret dili içerdiğini belirtti. Özbay, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar adeta çeşitli dini tarikat ve cemaatlerin yapılarının işgali altında. Siyasal İslam söylemleriyle çocukları, öğrencileri kullanarak toplumda yeni bir ayrışmanın, kutuplaşmanın fitili ateşleniyor. Siyasi partilerin ve örgütlü yapıların tehlikenin büyük olduğunu görmesi ve bilimsel, laik, çağdaş eğitim değerlerine sahip çıkması lazım” dedi.