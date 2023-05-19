İmamoğlu çağrı yapmıştı: Yurttaşlar Maltepe'de 19 Mayıs'ı kutladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısılya Maltepe'de yurttaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında gençlere seslenen İmamoğlu, "Atatürk, gençlere bu Cumhuriyeti emanet etti. Gençlere seslere sesleniyorum: Sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de düzenlenen 19 Mayıs kutlama etkinliğinde konuştu.
Kürsüye eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu, izleyicilerin ısrarıyla yine ceketini çıkardı.