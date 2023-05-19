AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: 'Özel olarak ilgileneceğiz!'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:02

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:21

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir açıklama yaptı.

"DOSYA EPEY KABARDI"

Türkyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na şu ifadelerle gözdağı verdi:

"İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…"