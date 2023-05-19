2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: 'Özel olarak ilgileneceğiz!'

AKP’nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile seçim sonrasını işaret ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözdağı verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:02
AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: 'Özel olarak ilgileneceğiz!'
Abone Ol google-news

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir açıklama yaptı.

"DOSYA EPEY KABARDI"

Türkyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na şu ifadelerle gözdağı verdi:

"İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…"


Ekrem İmamoğlu ibb Seçim sözcü AKP Murat Türkyılmaz

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere 28 Mayıs çağrısı

Ekrem İmamoğlu'ndan gençlere 28 Mayıs çağrısı
Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
Seçmenle buluşan İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Adam kazanamadı

Seçmenle buluşan İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: Adam kazanamadı

En Çok Okunan Haberler