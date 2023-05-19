AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: 'Özel olarak ilgileneceğiz!'
AKP’nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile seçim sonrasını işaret ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözdağı verdi.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir açıklama yaptı.
"DOSYA EPEY KABARDI"
Türkyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'na şu ifadelerle gözdağı verdi:
"İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…"
İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı.— Murat TÜRKYILMAZ | Av. (@mrt_turkyilmaz) May 18, 2023
Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…
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