Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li gençle sohbeti gündem oldu

Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:05

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:05

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazı çıkışında gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu bu sırada kendisine “Suriyeliler gidecek mi?” sorusu yönelten gençle dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

"Başkanım bir şey sorabilir miyim" diyerek İmamoğlu'na yaklaşan genç "Suriyeliler gidecek mi?" diye soru sordu. İmamoğlu "Gidecekler, sığınmacıların gitmesi lazım onların kendi ülkeleri var. Sorgusuz sualsiz, İstanbul'da şu an 2.5 milyon sığınmacı var. Biz hükümeti 7-8 sene önce uyardık. Biz büyük devletiz, herkes gelsin. Yahu kardeşim gelmenin bir usulü var. Buranın bir sınırı var" yanıtını veriyor.

"TELEVİZYONDA OSMAN ÖCALAN'I KONUŞTURDULAR"

Genç, "Yanlış anlamayın Ben AK Partiliyim. Sizi seviyorum" diyerek, "CHP diyorlar PKK'nın destekçisi diyorlar" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ise "Olur mu öyle şey? PKK'lının ne işi var burada. PKK terör örgütü meselesinde devletin sorumluluğu değil mi? Asker sorumlu değil mi? PKK'lı diyorsan birine ne işi var sokakta geziyor. Teröristi gider tutuklarsın öyle değil mi? Benim seçimimi hatırlıyor musun? Son gün kala Osman Öcalan'ı konuşturdular televizyonda. Bunu yapan şimdi bana terörist diyor. En çok canımı ne yakıyor biliyor musun? Bir baba, devlet baba gibidir...

"MİLLETİN İNANCINA BİLE KARIŞIYORLAR"

Evladına terörist der mi? Suçluysa alır yargılarsın. Bizim söylediklerimizi de dinle kararın ne olursa olsun. Hani dedi ya işte bak onlar inançlı mı? Onlar seçimi kazanırsa şöyle kutlayacak filan. Milletin inancına bile karışıyorlar. Sen Allah'a dua ettin değil mi içeride? Allah'la arana kimse giremez. Sokma arana kimseyi. Bak milletin kadar sen bayrağını seviyorsun. Benim sevmediğimi düşünebilir misiniz? Bayrağımızı hepimiz seviyoruz. Ama o ne yapıyor? 'Onlar sevmiyor, onlar PKK'lı, onlar terörist'. Niye? Bir oy için seni ikna etmek için. Allah'a havale ediyorum onları. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.