İmamoğlu'dan 'Madımak Katliamı' mesajı: 'Nefretin ülkemizi sarmasına izin vermeyeceğiz'

Türkiye 32 yıl önce bugün, acı bir katliamla sarsıldı...

Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden çoğunluğu Alevi aydın ve ozanlardan oluşan 33 kişinin Madımak Oteli’nin yakılması sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 32 yıl geçti.

1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giden çoğunluğu Alevi aydın ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, Madımak Oteli’nde diri diri yakıldı. Katliamın üzerinden 32 yıl geçti, birçok fail hâlâ firari. Zaman aşımı kararları ve siyasi sorumluluğa dair tartışmalar ise hâlâ kapanmadı.

İMAMOĞLU'NDAN MADIMAK K ATLİAMI MESAJI

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da, katliamın yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" aracılığıyla yapılan paylaşımda, İmamoğlu, "2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta yaşanan katliamda hayatını kaybeden bütün canları rahmetle anıyorum. Bu ülkenin yaşadığı derin acılar bize bir yol gösteriyor; asla ve asla kör karanlık akılların ürettiği nefretin ülkemizi sarmasına izin vermeyeceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden vazgeçmeyeceğiz" ifaderini kullandı.