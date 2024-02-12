İmamoğlu davası yine ertelendi: Bilirkişi raporu sanık ifadelerini yalanladı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılandığı dava 29 Nisan'a ertelendi. Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşmasında İmamoğlu'nun avukatları hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek ek rapor hazırlanmasını talep etti. Raporda, taşların hangi grup tarafından atıldığının belirtilmediğini söyleyen avukatlar, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebini de tekrarladılar.

Savcılık, olaylar sırasında yaralanan 5 mağdur için için ise ek dava açtı. Bu nedenle mahkeme, sanıkların ek savunmasını aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar daha önceki savunmalarını tekrarladı.

"TAŞ DEĞİL KOZALAK ATTIK"

Hakkında yaralamadan dolayı yeni dava açılan Sanık Furkan K. savunmasında, "Olay günü 3 arkadaş Cumhuriyet Caddesi'nde geziyorduk. Onlar hakkında da dava açıldı. Biranda kendimizi olayların içinde bulduk. Bize doğru taşlar atıldı, küfürler edildi. Bu duruma sinirlenince biz de yerdeki kozalakları onlara attık. Biz taş ve slogan atmadık. Bilinçli olarak mitinge katılmadık. Gezme amaçlı oradan geçiyorduk. Herhangi birinin yönlendirmesiyle oraya gitmedik. Kimseye yaralama amaçlı birşey atmadık" dedi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Nisan tarihine erteledi. Tutuksuz olarak toplam 28 kişinin yargılandığı davada savcı, sanıklar hakkında 'silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Öte yandan üçüncü duruşmaya ancak yetiştirilen bilir kişi raporuna göre ise sanıkların ifadelerinde belirtikleri gibi "kozalak, akide şekeri, erik, çiçek" değil, kaldırım taşlarını sökererek atttıklerı ve küfür ettikleri tespit edildi. Bilirkişinin hazırladığı rapor, adli emanette kayıtlı olaya ilişkin toplam 16 adet video kaydı ve 7 adet fotoğrafın incelenmesinden oluşuyor. Uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 48 sayfalık raporda, görüntülerde bulunan şahısların, 'Allahu Ekber' diye tekbir getirerek, İmamoğlu'nun bulunduğu araca saldırdıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

"7 DAKİKA BOYUNCA TAŞ ATILDI"

Bilirkişi raporunda 'İlk olarak azınlık grup tarafından taş vb. cisimlerin atılması' isimli yaklaşık 3 dakikalık video kaydının incelenmesinde, “Öncelikle havuzda bulunan grubun taş atması ve sonrasında taş atılan grubun da atılan taşları alarak geri fırlattıkları tespit edilmiştir. Görüntü kaydının kaydedildiği yaklaşık 7 dakikalık süre boyunca taş atıldığı tespit edilmiştir. Toma aracının miting aracının yanına gelerek atılan taşları engellemeye çalıştığı atılan taşların insanlara isabet ettiği, miting aracına ve toma aracına isabet ettiği tespit edilmiştir. Video kaydına ilişkin tüm detaylar görüntülenmiş, atılan kaldırım taşı/taş vb. cisimler işaretlenerek gösterilmiştir ” deniliyor.

Aynı raporda, bir kişinin attığı taşın ise İmamoğlu'nun bulunduğu otobüsün üzerine gelerek üzerine gelerek korumalar tarafından tutulan şemsiyeye çarparak yere düştüğünün belirlendiğide vurgulanıyor. Raporda, 'Muhtemel konuşma başlamadan önce atılan taşlar' isimli 41 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde, bazı şahısların, alana kaldırım taşı attığının görüldüğü de belirtiliyor.

KALDIRIM TAŞLARINI SÖKEREK OTOBÜSE ATMIŞLAR

Uzman bilirkişinin hazırladığı rapordaki diğer detaylar ise şunlar: "Görüntülerde bir kısım şahısların yuhalama şeklinde bağırdıkları, ıslık çaldıkları ve küfrettikleri tespit edildi. 'Saldırı 2' isimli 1 dakika 37 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde ise bazı şahısların yerden kaldırım taşlarını sökerek karşı yöne doğru fırlattıkları yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünden yaptığı konuşma detayına da yer verilen raporda otobüsün alandan ayrılış anına doğru taş atmaların arttığı da tespit edildi. Aynı raporda otobüs arkasından giden otomobillere saldıranlara ait görüntüler de yer aldı."

28 SANIK HAKKINDA 2 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç, Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Ahmet K, Doğukan K, Enes Y, Emrah T, Abdullah A, Dursun P, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.