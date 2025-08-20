İmamoğlu eylemlerine katılan Hacettepe Üniversitesi öğrencileri yurttan atıldı!

Hacettepe Üniversitesi'nde bulunan öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler, haklarında herhangi bir soruşturma yürütülmeden ve savunmaları alınmadan yurttan çıkarıldı.

Öğrenciler, kampüste bulunan ve yıllardır öğrencilerin 7/24 kullanabildiği tek sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin erken saatlerde kapatılacağı hakkında idari kararın ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında nöbet eylemlerine başlamıştı.

Yurdum Kafe’nin hem gece ders çalışanlar hem de binlerce öğrencinin bir araya gelebildiği, sosyalleşebildiği tek alan olduğunu ifade eden öğrenciler, sosyal yaşam alanlarının kısıtlanmasına tepki göstermişti.

ÖĞRENCİLER YURTTAN ATILDI!

11-22 Kasım 2024 tarihleri arasında saat 22.00 ile 01.00 saatleri arasında Yurdum Kafe içinde ve çevresinde yapılan nöbet eylemlerinde öğrenciler kararın geri çekilmesini talep etmişti.

Fakat yıllar sonra eylemlere katıldıkları gerekçesiyle dört öğrencinin yurtla ilişiklerinin kesildiği ifade edildi. Öğrencilere gönderilen tebliğlerde, izinsiz eylemlere katıldıkları iddiasına yer verilirken öğrencilere savunma hakkı da tanınmadı.

SOL GENÇ: 19 MART’TA HAKLARINI SAVUNDUKLARI İÇİN YURTTAN ATILDILAR

SOL Parti'nin gençlik yapılanması Sol Genç, öğrencilerin yurttan atılmasına tepki gösterdi.

Sol Genç’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Mart'ta geleceğini savunan gençleri, barınma haklarına saldırarak cezalandırmaya çalışıyorlar! Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan 4 arkadaşımız, 19 Mart'ta haklarını savunduğu için uyduruk gerekçelerle yurtlarından atıldı. Halk düşmanı politikalarıyla gençlere barınma imkanı bırakmayan rejimin arkadaşlarımızı yaşamlarıyla cezalandırmasını kabul etmiyoruz. Korku duvarlarınızı yıktık, sıra saltanatınızda!" ifadelerine yer verildi.