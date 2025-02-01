İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar için ifade verdikten sonra yurttaşlara seslendi: Adaleti getireceğiz

Yayınlanma: 01.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.02.2025 - 04:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri ve düzenli olarak İBB ile CHP’ye yönelik soruşturmalara atanan bir bilirkişiyle ilgili iddiaları üzerine başlatılan iki ayrı soruşturmada Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi.

Adliyede İmamoğlu’na eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, danışmanı Murat Ongun ve avukatları eşlik etti.

İmamoğlu ifade sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Beledeyi Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu heyetle otobüs üzerinden kendini bekleyen kalabalığı selamladı.

Burada yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “İstanbul’da dört aydır, yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmadık, yılmayacağız” dedi.

İki soruşturmadan kısaca bahseden İmamoğlu, “Herkese eşit bir adalet sistemini biz getirceğiz. İfşa ettiğim bilirkişinin şu ana kadar yazdığı her raporun tamamen yanlış olduğu tescil ediliyor. Evrakta sahteciliğe kadar giden uydurma bir rapor düzenliyor. Bu millete kötülük düşünen, bu milletin birlik ve beraberliğini altüst etmeye çalışanı ben ifşa etmeyeceğim de kim edecek?” diye konuştu.

TURBUN BÜYÜĞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyondan sonra kullandığı “Turbun büyüğü heybede” ifadesini de eleştiren İmamoğlu, “Ne dedi sayın cumhurbaşkanı? ‘Turbun büyüğü heybede’ dedi, bu nedir biliyor musunuz? O dosyalarda gizlilik kararı var. Avukatın bile açıp bilgi alamadığı yerde bunu söylemek; ben, soruşturma seviyesinde olan bu dosyaların her kalemini, her sayfasını biliyorum demek. Peki sayın cumhurbaşkanının böyle bir dosyaya bakabilme, inceleyebilme hakkı var mı? Hayır yok” ifadelerini kullandı. Çağlayan’ın önünde polisle yurttaşların karşı karşıya getirilmesini de eleştiren İmamoğlu, “Bu sevgili polis kardeşlerimizin vatandaşla karşı karşıya gelmelerini artık bırakın. Bugün kötülük yapanların da o adil yargı düzeninde hesap vermelerini sağlayacağız” dedi.