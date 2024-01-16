İmamoğlu, İBB’yi karalamaya dönük sahte reklam filmine sert tepki gösterdi: ‘Kumpas’ın izni valilikten!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün “Bekârdere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi” temel atma törenine katıldı.

İmamoğlu, bir halk otobüsünün arızalı gibi gösterilerek “kumpas” amaçlı video çekimi yapılmasına sert tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, “İETT ile ilgili kumpas onları çukura soktu. O çukurdan çıkamayacaklar. Hattında çalışması gereken özel halk otobüsü araç arızalı bilgisi veriliyor. Araca reklam filmi çekmek için 15 bin TL ödeme yapıyorlar. Ne için? Aklı sıra İmamoğlu’nu küçük düşürecekler. Sahte bir reklam filmi çekecekler. Görüntüleri gördünüz. Yapan belli, parti ismiyle bunu yapıyorlar” dedi.

Çekimin İstanbul Valiliği’nin izniyle yapıldığını belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

“Çekim ekibi aynı zamanda resmi izinli. Patladınız, pat diye patladınız. Bu kadar alçaldınız. Allah sizin kötü emellerinizden bu milleti korusun.”

İmamoğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İBB’ye dönük “terör” ithamına da tepki gösterdi. Soylu’nun “İBB’de 500 terörist çalışıyor” sözlerini anımsatan İmamoğlu, “Sayı veriyordu. Kul hakkı yediniz şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz” dedi.

‘İHANETİN NIRVANASI’

Kanal İstanbul projesine de tepki gösteren İmamoğlu, “Kanal İstanbul, İstanbul’a ihanetin nirvanası. 1.5 yıldır ağızlarına Kanal İstanbul’u almıyorlar. Niye? ‘Günü geldiğinde söyleriz, burada da milletimizi aldatalım’ diyorlar” diye konuştu.

İmamoğlu, Üsküdar’daki Yuvamız Çocuk Etkinlik Merkezi’ni de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’da evi olması üzerine konuşan İmamoğlu, “Eminim ki Erdoğan da 31 Mart’ta çok mutlu olacak. Mutlu bir Üsküdarlı olacak” dedi.

