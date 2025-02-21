İmamoğlu için imzalar 100’ü aştı, yönetim ‘Üyelerimizle demokratik bir süreci başlatıyoruz’ diyor: Sandık adayla gelecek

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı adayını önseçimle belirleyecek CHP’de bugün aday adayları için açılan başvurular sona erecek. Parti kurmayları bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen imza sayısının 100’ü geçtiğini belirtiyor. İmamoğlu’nun resmi başvurusunu bugün yapacağı belirtilirken parti kurmayları bundan sonraki süreç için “CHP yine tarihte bir ilki yaparak demokratik bir sürecin öncüsü olacak, cumhurbaşkanı adayını üyeleriyle seçecek. Sandığı da 2025 yılında adayıyla, hükümet programıyla getirtecek” açıklamasını yapıyor.

İmamoğlu’na hem il belediye başkanlarının yaptığı “aday ol” çağrısına hem de gruptan gelen desteğe dikkat çeken partililer “İktidar yargı aracılığıyla rakibini dizayn etmeye çalışırken bu destek önemli” diyor.

28 ŞUBAT’A KADAR ÜYELİK

Önseçim sürecine ilişkin de konuşan kurmaylar “Son gün adaylıklar netleştikten sonra üyelerimizin sayısını da artırmaya odaklanan çağrılar yapacağız. Cumartesi günü adaylığı resmileşen kişiler duyurulacak. Sonra hızla örgütlerimiz seçime hazırlanacak. YSK’ye genel seçimin nasıl yapılacağını gösterdiğimiz bir süreç olacak. 28 Şubat’a kadar partimize üye olanların oy kullanabileceğini söylemiştik. Bu kapsamda; 3 Mart’tan itibaren oy kullanacak üyelerimizin listelerini basmaya başlayacağız. Sonra da bir genel seçim takvimi gibi süreci işleteceğiz. Tüm üyelerimizle bir seçim provası yapmış olacağız” değerlendirmesini yapıyor.

İMZA SÜRECİNE ELEŞTİRİLER

Öte yandan; aday belirleme sürecini eleştiren bazı milletvekilleri bu eleştirilerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün katıldığı bir televizyon programında aday adaylığını açıklayan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’e de imza vermeyeceğini belirten vekiller, “Ekrem Bey’e de adayın açıklanması erken olduğu için imza vermiyoruz. Aynı durum Dursun Bey için de geçerli” diyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreç dışı bırakıldığını ve “zorla güzellik yapılmaya çalışıldığını” söyleyen vekiller “Mansur Bey için ‘Önseçimin kararına saygı duyarım dedi’ deniyor ama ona bir oldu bitti yapıldı.

Parti yönetimi iki kişinin arasından Ekrem Bey’in tarafını tuttu gibi oldu. Üstelik genel başkan daha aday adaylığı süreci zamanında grup toplantısında isim vermeden Ekrem Bey’in adaylığını ilan edecek ifadeler kullandı. Bunlar çelişki yaratıyor” yorumunu yapıyor. Ancak bazı partililer de önseçimi eleştirmesine karşın yönetimin aldığı karara uyulması gerektiğini vurgulayarak süreci destekleyeceklerini aktarıyor.

